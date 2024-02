Youstin Salas lanza promesa a los aficionados del Wellington Phoenix que generará nostalgia en Saprissa

Youstin Salas lo ha chineado bastante en su nuevo club, hasta ya hizo hizo su primera sesión de fotos. Foto: Wellington Phoenix.

Youstin Salas dio sus primeras palabras al Wellington Phoenix de Nueva Zelanda y lanzó una promesa a sus nuevos aficionados que generará melancolía a los del Saprissa.

Delfín, como entendía poco las preguntas porque eran en inglés, solo una la respondió en ese idioma, pero entre las que contestó en español fue las metas que se puso para cumplir durante el tiempo que durará el préstamo.

“Prometo mucho esfuerzo, trataré de ayudar en todo lo que sea posible para el equipo, estaré atento a todo lo que me pidan, quiero ganar ese anhelado título y quedarme más tiempo acá”, comentó.

Desde que llegó a su nueva casa quedó maravillado porque era una chance que pulseó mucho y espera que eso le ayude a consolidarse en el equipo.

“Desde hace tiempo venía buscando una oportunidad de salir del país y es una gran ocasión para destacar en el fútbol internacional. Me gusta mucho estar acá, estoy encantado con la ciudad, no me ha costado adaptarme y la gente es muy amable, eso me gusta mucho”, añadió.

Analizó a su club

En la entrevista lo pusieron a prueba para ver si analizó el estilo de juego del Wellington y pasó la prueba.

“Es un equipo que nos gusta la pelota y el gane fue muy importante, ahora tenemos un partido muy importante contra un club que viene detrás de nosotros, esperando ganar y alejarnos de lo que vienen atrás de nosotros”, indicó.

Usará el número 17, dejó claro que ya está listo para jugar y la última palabra la tendrá el director técnico, Giancarlo Italiano.

Actualmente el Wellington Phoenix es el que lidera la A-League de Australia con 33 puntos, le sacó cinco puntos de diferencia a su principal rival, el Central Coast Mariners FC.