Youstin Salas sobre la Selección: “Si se da el llamado, bienvenido sea”

El volante del Saprissa, Youstin Salas (izquierda) anhela ser llamado a la Seleccíon Nacional. Rafael Pacheco.

El volante Youstin Salas, del Deportivo Saprissa sabe que se vienen días cruciales con respecto a la Selección Nacional, pero se toma con tranquilidad la posibilidad de ser llamado en la lista final de jugadores que se subirán al avión rumbo a la Copa del Mundo de Qatar.

El jugador, de 26 años, está enfocado en la gran final del torneo de Apertura, pero afirmó que si es tomado en cuenta por el técnico Luis Fernando Suárez “bienvenido sea”.

“Venimos de una seguidilla de partidos en los que trabajamos mucho y debemos pensar en el siguiente partido”. — Youstin Salas, jugador Saprissa.

“Lo tomo de la mejor manera (el llamado), con mucha responsabilidad, si se da el llamado, bienvenido sea y si no, a seguir trabajando.

“Tengo 26 años, no solo a mí me ha pasado, el profesor no puede llevar a 55 jugadores y sigo trabajando, me enfoco en la final y que venga lo que tenga que venir, Dios primero”, comentó.

Cerca de la 37

El limonense afirmó que la victoria contra Herediano, del domingo anterior, les dejó buenas sensaciones, sin embargo, deben afinar detalles para conseguir la copa 37.

“Como en todo hay que mejorar, pero creo que ganando es más fácil corregir y vamos por ese partido allá porque queremos ser campeones.

Mamá del volante del Saprissa Youstin Salas es liguista y lo tiene sentenciado

“Nosotros siempre salimos a la cancha con la mentalidad de mantener el arco en cero, porque sabemos que tenemos delantera y táctica fija muy buena y sabemos que en cualquier momento puede caer el gol, nosotros como parte defensiva creo que salimos con esa consigna y se ve reflejado en el marcador”, dijo.