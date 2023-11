Yurguin Román, defensa de San Carlos, da su versión de los hechos sobre supuestos actos de indisciplina

El jugador de San Carlos, Yurguin Román, quien se vio envuelto en un caso de indisciplina en el cuadro de los Toros del Norte, previo al partido contra Saprissa, se refirió al caso por primera vez, esta noche en Tigo Sports, antes del partido contra Santos.

Yurguin Román, número cinco, se refirió al caso de indisciplina. (Jose Cordero)

Román fue tomado en cuenta por el técnico Luis Marín, pero quedó en la banca.

“Siento que no indagaron bien las cosas y es fácil echar las culpas a alguien que ya había cometido el error que había cometido, no se vio bien en el club y por afuera es fácil especular. Sé que no fue así, digamos yo sé lo que hice y coḿo se dieron las cosas y la gente piensa que fue un día antes del partido”, expresó.

“Me mandaban cosas mis papás, mis amigos y yo decía, es mejor quedarse callado. Está olvidado”, expresó.