Situación financiera de San Carlos está tan complicada que podría no jugar el próximo torneo

Los jugadores de San Carlos esperan que la situación fuera de la cancha mejore. (Jose Cordero)

La Asociación Deportiva San Carlos está disputando el partido más complicado de la temporada, ya que una resolución de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por un cobro administrativo que supera los 280 millones de colones, podría sacarlo de la primera división.

Un partido que los ha obligado a buscar muchas estrategias para sacar el triunfo, pero hasta el momento no han dado resultado.

Para conocer más detalles sobre este caso que tiene al club al borde de desaparecer de la máxima categoría, conversamos con su presidente, Luis Carlos Chacón, y nos explicó cómo está el arroz.

Chacón indicó que este tema los puso en números rojos y están maquinando cómo afrontarlo, pese que hasta el momento han respondido con los demás arreglos de pago que tienen con Caja y otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Ministerio de Hacienda.

“Nos encontramos otras deudas que no se trataron de la mejor manera, se acumularon apelaciones y ahora lo que disparó todas las alarmas fue una morosidad del año 2018 con la Caja Costarricense de Seguro Social por 280 millones de colones, que dejó al equipo moroso, aunque paguemos mes a mes las cuotas de responsabilidad patronal”, explicó Chacón.

Actualmente las deudas del club con estas entidades superan los 2.000 millones de colones, con la mayoría han llegado a un arreglo de pago y realizan los abonos cada mes, pero este nuevo cobro de Caja supera sus limites.

En el club norteño están anuentes a concretar un arreglo como en los demás casos, pero las opciones que les ha dado la Caja supera la capacidad de pago actual que manejan.

Actualmente San Carlos tiene tres arreglos de pago en curso con la Caja Costarricense de Seguro Social y otro cobro administrativo. (Rafael Pacheco Granados)

“No hay muchos caminos, realmente cuando mi gente ha buscado la colaboración y a nivel de la Federación he conversado con ellos, hay un hermetismo total para ver cómo este último embargo sería un arreglo más que haría el club, que puede tener objetividad para poderse cumplir, pero según me informaron sobre ese arreglo en específico, el acuerdo sería pagar como el 70% de la sentencia en firme y luego hacer un arreglo de pago por 11 millones mensuales.

“Más con lo que se paga actualmente en otras deudas, con los ingresos que tiene el club en patrocinados y entradas a los partidos, que para nadie es un secreto que se dan hasta en mil colones para que la gente vaya al estadio, por esas condiciones no estamos para aportar más”, aseguró Chacón.

A pesar del oscuro panorama en San Carlos no bajan los brazos para encontrar una solución y espera que pronto se llegue a un buen puerto.

“Sí hay alguna oportunidad de darle vuelta a esta situación y que no se vean las instituciones del Estado como enemigos de los equipos, que más bien hay unión y voluntad de ambas partes para sacar esto”, enfatizó.

El tiempo limite que pusieron para resolverlo es hasta final de año. En caso de no llegar a un acuerdo, no podrán jugar el campeonato Verano 2024, porque al estar morosos, incumplen uno de los estatutos de la Unafut para inscribir al equipo, por consecuencia no se les programarían partidos y hasta perderían la categoría.

“El equipo tiene vida útil lo que quede de este campeonato. Nos sentamos hace unas semanas y bajo la premisa que no hay una objetiva intención de cómo se le da algún tipo de solución, el no poder inscribir al equipo automáticamente lo deja fuera del torneo y vendrían otras consecuencias, es una pena si eso llega a pasar porque se ha hecho mucho con las uñas para hacer un modelo del club diferente”, agregó Chacón.

Primeras consecuencias

Las consecuencias de este asunto ya se reflejaron en la temporada, como la no participación del delantero mexicano Bryan Martínez.

“Hace dos meses trajimos a un delantero mexicano, lo logramos inscribir ante la Unafut y quedó habilitado para jugar, pero no pudo debutar porque cayó esa resolución y aparecemos morosos ante Caja, está entrenando, pero no puede jugar”, dijo.

Debido a eso, no pueden inscribir a más jugadores y en caso de renovarles su contrato no podrían jugar por esta situación.

Afrontar las deudas

Chacón detalló que estas deudas están desde hace 20 años, por eso cuando asumió el cargo, lo primero que hizo con la junta directiva fue hacer un estudio para tener claro cómo estba el asunto.

“Nos dimos a la tarea de hacer una auditoria de la realidad del club, nos dimos cuenta que la situación ya tenía varios arreglos de pago con diferentes instituciones y los cuales hemos venido cumpliéndolos”, comentó.

Esos arreglos actualmente cubren una gran gran parte de los ingresos que percibe el club, solo entre la Caja y el INS, supera el 25%, uniendo al resto, rozaría el 40% como máximo.

Los jugadores y el cuerpo técnico entienden lo que está pasando y se enfocan en hacer un buen trabajo en la cancha, con la esperanza que afuera todo se arregle.