“Los agentes del OIJ llegaron a decirme que la autopsia reveló que la causa de muerte fue la asfixia, además, el hombre que la atacó la violó. Yo no lo podía creer, me dolió tanto saber que ella murió de esa manera; los investigadores me dijeron que a pesar de su edad, lucho por su vida y le arrancó pelo al agresor cuando se defendió, mientras ellos me contaban eso yo me preguntaba cómo fue que no llegué a tiempo para salvarla”, asegura todavía con dolor.