Milagro cubierto de pintura: Conductor sobrevivió tras quedar aplastado entre dos tráileres

Gabriel aún se sorprende cuando ve fotos del accidente como esta. Foto: Cortesía

Hay imágenes que dejan sin palabras y eso ocurre cuando alguien observa las fotos del terrible accidente al que sobrevivió Gabriel Brenes Bermúdez, pues no logran explicarse cómo este vecino de Alajuela logró escapar de las garras de la muerte.

La sorpresa que sienten quienes ven esas imágenes no es para menos, pues Gabriel salió con vida luego de que el carro que manejaba, y en el que transportaba tarros de pinturas, quedó completamente despedazado tras quedar prensado en medio de dos tráileres.

“Cuando veo las fotos del accidente, lo que más cosa me da es pensar en mis familiares y amigos, porque todo mundo me dice lo mismo, que cuando empezaron a circular pensaron que yo estaba muerto. Me pongo a pensar en mis papás y mis familiares y en lo doloroso que fue para ellos, más que en la familia nunca habíamos tenido una experiencia así”, contó el sobreviviente.

Brenes, quien tiene más de 15 años de trabajar como agente de ventas para pinturas Sur, reconoció que ese accidente, que tenía todos los elementos para ser fatal, marcó un antes y un después en su vida, al punto de que lo hizo cambiar muchas cosas para bien.

Desde ese trágico accidente han pasado 9 años; sin embargo, Gabriel lo sigue recordando como si hubiera ocurrido ayer. Él decidió no olvidar lo que pasó ese día, pues es un recordatorio de lo fugaz que puede ser la vida y que por eso debe aprovecharla al máximo.

“Hay que tomarla como una segunda oportunidad que me dio Dios y aprovecharla al máximo”. — Gabriel Brenes, sobreviviente.

Cliente le pidió un favor

El accidente que por poco le cuesta la vida a Brenes ocurrió el jueves 19 de marzo del 2015, en la carretera que comunica San José con Limón (ruta 32), en las cercanías del puente sobre el río Sucio en dirección a la provincia del Caribe.

Brenes ve la vida de una forma diferente tras el accidente, ahora valora más cada momento con sus seres queridos. Foto cortesía

Según Gabriel, ese día él no debía circular por esa carretera, conocida por ser escenario de fatales accidente; sin embargo, tuvo que pasar por ahí debido a que uno de sus clientes le pidió un favor con urgencia.

“En aquel entonces atendía la zona de Limón y el miércoles en la tarde me llamó un cliente para que le ayudara con un pedido. La ruta yo la hacía los lunes, entonces le propuse hacérselo por ruta, pero me dijo que estaba urgido, que si le podía ayudar.

“Yo estaba en Guápiles y me regresé a San José el jueves en la mañana para recoger el pedido del cliente. Me puse de acuerdo con un compañero que me ayudó y lo recogió, y me vine de vuelta con el pedido para Limón”, recordó.

Fuerte golpe

Brenes cuenta que ese jueves manejó con mucha tranquilidad por la ruta 32, tal y como siempre lo hacía, pero cuando estaba por llegar al puente sobre el río Sucio se topó con un obstáculo, el cual daría pie al accidente del que fue víctima.

“Cuando ya venía con el pedido de vuelta para Limón, me topé con un tráiler volcado, entonces el tráiler que iba delante mío se detuvo, yo me estacioné detrás y puse las intermitentes, pero en ese momento sentí un golpe por detrás, fue otro tráiler que no frenó y me prensó contra el que estaba adelante mío”, recordó.

En cuestión de segundos el carro que Gabriel manejaba quedó hecho un acordeón, las latas se retorcieron por completo y los tarros de pintura que transportaba explotaron.

“Las pinturas que venían en el cajoncito del carro como que amortiguaron un poco el impacto, pero yo quedé bañado en pintura”. — Gabriel Brenes, sobreviviente.

Los otros conductores que vieron el choque dieron por muerto a Brenes, debido a la gravedad de lo sucedido. Foto cortesía.

“La gente se me acercaba y me preguntaba qué tenía, qué me dolía, pero yo sinceramente no sentía nada, sí me quedó el hombro derecho desmontado y una presión en el muslo. Con la mano izquierda me limpiaba la pintura que me caía encima, yo sentía como si tuviera un tubo de pintura encima de la cabeza”, recordó.

Según Brenes, él no falleció de forma inmediata debido a que, segundos antes del choque, el trailero que estaba delante suyo realizó una acción que terminó por salvarle la vida.

“El trailero que estaba adelante para mí es un ángel, porque dijo que vio el otro tráiler por el retrovisor, yo la verdad nunca me di cuenta, entonces acató a quitar el entrampe y al hacer eso causó que, al golpearlo, lo corriéramos, de no haber sido así no estaría contando la historia”, detalló.

Pintado por completo

Brenes explicó que pese a lo aparatoso del accidente solamente quedó atrapado entre las latas del carro, es decir, ninguna parte de su cuerpo fue prensada, lo que aún considera como un verdadero milagro.

“Llegaron unos paramédicos que me tomaron los signos y me dijeron que estuviera tranquilo, que todo esta bien. Me acuerdo que el paramédico que me llevaba en la ambulancia me pidió el teléfono de mis papás, se comunicaron con ellos y les dijeron que yo había tenido un accidente, pero que estaba bien. Todo ese tiempo estuve consciente”, contó.

Los cruzrojistas llevaron a Gabriel hasta el hospital de Guápiles, donde fue atendido por un médico que le explicó que antes de examinarlo y curarlo tenían que solucionar un problema más, pues Brenes llegó con su cuerpo prácticamente cubierto con pintura.

“El doctor me preguntó qué pintura andaba y le dije que tanto de aceite como de agua, entonces me dijo que con qué quitaba la de aceite a lo que le respondí que con aguarrás o con thinner.

Así quedó el carro que manejaba Gabriel. Foto cortesía.

“Me dijo que iban a hacerme una prueba con aguarrás y con agua destilada y si veían que no había reacción alérgica entonces iban a dormirme para curarme y limpiarme, y de verdad me durmieron porque estuve en coma inducido por tres días”.

A raíz del accidente los médicos tuvieron que hacerle tres operaciones a Gabriel, una en su ojo derecho, debido a un corte que sufrió en el pómulo, y dos más en la cadera.

Disciplina fue clave

El sobreviviente contó que el accidente le dejó algunas secuelas, la más grave fue que perdió gran parte de su visión en el ojo izquierdo; sin embargo, destacó que hasta el día de hoy no padece de ningún dolor físico, lo que es sorprendente para la clase de incidente que experimentó.

“Gracias infinitas a Dios, hasta el día de hoy no he sentido ningún dolor de nada, es más, yo hasta corro y mejengueo, sin ningún problema”.

Pese a que actualmente se encuentra muy bien, Gabriel recordó que la fase de recuperación en aquel entonces no fue nada fácil, pues en un principio ni siquiera podía caminar, pero mantener una mentalidad positiva fue fundamental para salir adelante.

“El doctor del INS me dijo que me recuperaba muy rápido porque siempre fui muy positivo, por ejemplo, me habían operado y yo le decía al doctor que qué podía hacer, si podía ir a caminar a la piscina o así, y él me decía que me esperara un poco, pero ya después empecé a hacer ejercicio”.

También señaló que otra parte del éxito de su recuperación se debe a la disciplina que siempre lo ha caracterizado, la cual fue desarrollando desde que tenía 7 años, cuando empezó a jugar en las ligas menores de la Liga Deportiva Alajuelense, equipo en el que se mantuvo hasta los 20 años.

Brenes se hizo este tatuaje para recordar el día que volvió a nacer. Foto cortesía.

“Si no fuera por Dios, no estaría contando la historia, fue Él quien me dio la segunda oportunidad”. — Gabriel Brenes, sobreviviente.

Accidente le dio rumbo

Para muchos un accidente como el que sufrió Gabriel podría considerarse un hecho traumático; sin embargo, él no lo ve del todo así, pues considera que de cierta manera ese choque lo hizo cambiar su vida para bien.

“En ese momento yo estaba soltero, entonces andaba en el vacilón y en la fiesta, como es uno de joven, pero después del accidente yo sentí que era una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para mi vida.

“Gracias a Dios formalicé con mi pareja, ya tenemos 4 años de vivir juntos y hemos hechos cosas bonitas, por decirte algo, compramos un lote en la playa, construimos, y son cosas que siento que si no me hubiera pasado el accidente no lo hubiera hecho, porque posiblemente hubiera seguido en el vacilón”, contó.

“Siento que (el accidente) me dio un cambio de vida y una nueva oportunidad”. — Gabriel Brenes, sobreviviente.

Gabriel contó que de no haber sido el accidente no hubiera hecho muchas cosas, como formalizar con su pareja. Foto cortesía.

Gabriel contó que también se siente muy agradecido con la empresa para la que trabaja, pues no solo lo apoyaron cuando ocurrió el accidente, sino que lo han seguido respaldando hasta la fecha.

“Con la empresa vivo inmensamente agradecido, porque desde el primer momento del accidente siempre estuvieron atentos, incluso los jefes me comentaron que el dueño de la empresa llamó al hospital y puso a disposición el helicóptero, pero como tenía un golpe en la cabeza dijeron que mejor era por tierra”.

Evita la 32

Brenes contó que, tras el accidente, en la empresa decidieron cambiarlo de zona, por lo que ya no debe recorrer la ruta 32, lo que para él significa un gran alivio, ya que pese a que han pasado varios años aún le resulta muy difícil pasar por el lugar donde casi pierde la vida.

“Desde que entraba al túnel del Zurquí sentía una cosa tan fea, inclusive hace poco fuimos a pasear a Limón y para mí fue demasiado difícil pasar por ahí, se siente como feo, es más, yo trato de irme por Vara Blanca para no tener que pasar por el Zurquí, porque es una sensación fea”, explicó.

Pese a esta situación, Gabriel insistió en que no recuerda el accidente como algo negativo, más bien lo ve como el inicio de una nueva vida para él.

“En toda la familia lo tomamos positivo, siempre decimos que estoy cumpliendo años, entonces desde ese día yo tengo dos cumpleaños, uno en enero y el otro en marzo”.