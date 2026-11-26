Si usted está contando los días para recibir el aguinaldo 2026, hay una fecha que debe tener muy presente, pues corresponde al plazo máximo que tienen los patronos para cumplir con esta obligación.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los empleadores del sector privado tienen hasta el 20 de diciembre para realizar el pago, fecha que este año cae domingo.

Esto significa que, aunque muchos trabajadores recibirán ese dinero durante los primeros días de diciembre, otros podrían tener que esperar hasta la tercera semana del mes.

Cada patrono puede establecer la fecha en la que entregará el aguinaldo, siempre y cuando respete el plazo establecido por ley.

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Por lo tanto, que familiares, amigos o conocidos reciban ese ingreso antes que usted no significa necesariamente que su empleador esté incumpliendo con esta obligación.

Los patronos del sector privado tienen hasta el domingo 20 de diciembre para pagar el aguinaldo 2026. (Canva/Canva)

¿Cuándo recibirán el aguinaldo los empleados públicos y pensionados?

Mientras los trabajadores del sector privado deberán esperar la fecha establecida por sus patronos, otros costarricenses ya cuentan con días programados para recibir el depósito.

Los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibirán el dinero el sábado 28 de noviembre.

Por su parte, el pago para los funcionarios del Gobierno Central está previsto para el viernes 4 de diciembre.

En el caso de las municipalidades, instituciones autónomas y otras entidades estatales, las fechas dependerán del calendario de cada institución.

¿Qué pasa si llega el 20 de diciembre y no le han pagado el aguinaldo?

Una vez vencido el plazo legal, los trabajadores del sector privado que no hayan recibido el dinero podrán acudir al Ministerio de Trabajo para denunciar el incumplimiento de su patrono.

El aguinaldo es un derecho laboral y su pago no es opcional, por lo que resulta importante que los empleados tengan presente la fecha límite para exigirlo.