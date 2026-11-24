El Banco de Costa Rica recomienda elaborar un presupuesto antes de recibir el aguinaldo para evitar gastos innecesarios. (Chatgpt/Chatgpt)

En pocos días, miles de trabajadores y pensionados costarricenses comenzarán a recibir el tan esperado aguinaldo, pero una mala administración de ese dinero podría complicar sus finanzas durante los primeros meses del 2027.

Ante esta situación, el Banco de Costa Rica (BCR) compartió cinco recomendaciones para aprovechar los ingresos adicionales de fin de año.

“Una hora dedicada a hacer un presupuesto antes de recibir el aguinaldo puede marcar la diferencia para empezar el año con tranquilidad”, afirmó Elizabeth Araya, jefa de Operativa de Captaciones del BCR.

1. Haga un presupuesto antes de recibir el aguinaldo

La entidad recomienda ordenar las prioridades y separar primero el dinero destinado a las deudas, al marchamo y a los gastos escolares.

Después, reserve una parte para el ahorro y, por último, destine recursos a los regalos y celebraciones de diciembre.

2. Pague primero las deudas más caras

Identifique cuáles de sus deudas tienen las tasas de interés más elevadas y, cuando sea posible, realice abonos directamente al saldo adeudado.

Evite endeudarse para comprar regalos sin comprobar si podrá asumir las cuotas durante enero y febrero.

3. Prepárese para la cuesta de enero

Recuerde que después de las fiestas llegan otros compromisos económicos, como la matrícula, los uniformes y los útiles escolares.

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El BCR también recomienda crear un fondo de emergencia que permita reunir progresivamente el equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos.

4. Ponga a trabajar una parte del aguinaldo

Programar ahorros automáticos puede ayudarle a mantener la disciplina financiera.

El banco también menciona alternativas como los certificados de depósito a plazo y los fondos de inversión, según las metas y los plazos de cada persona.

Destinar una parte del aguinaldo 2026 al pago de deudas puede ayudar a mejorar las finanzas personales. (Canva/Canva)

5. Compre con inteligencia y proteja su dinero

Prepare una lista de compras, compare precios y establezca un límite para los gastos navideños.

Recuerde que una oferta únicamente representa un ahorro si la compra estaba contemplada en su presupuesto.

Finalmente, el BCR advierte que nunca solicitará claves, códigos ni datos de tarjetas mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos.

Ante cualquier comunicación sospechosa, corte el contacto y comuníquese directamente con el banco.