Si usted tiene un negocito o trabaja por cuenta propia y cobra sus servicios por Sinpe Móvil, vaya alistándose porque el Ministerio de Hacienda ya puso una fecha muy importante sobre la mesa.

El 18 de enero del 2027 entrará en vigor la resolución MH-DGT-RES-0037-2026, publicada hace unos días en el diario oficial La Gaceta por la Dirección General de Tributación (DGT).

A partir de ese día, los contribuyentes que usen el Sinpe Móvil para su actividad económica deberán registrar ante las autoridades el número o los números de teléfono vinculados a sus cuentas bancarias.

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A partir del 18 de enero los contribuyentes deben inscribir su número de Sinpe Móvil. (Alonso Tenorio)

¿Qué cambia exactamente a partir del 18 de enero?

Con la entrada en vigencia de esta regla, Tributación habilitará una nueva sección en los formularios del Registro Único Tributario (RUT). Ahí deberá indicar si utiliza Sinpe Móvil como medio de pago y anotar todos los números que use para ese fin.

El trámite se podrá hacer por internet a través del sistema TRIBU-CR o bien de manera presencial.

Quienes se inscriban ante Hacienda a partir del 18 de enero del 2027 tendrán que dar estos datos de una vez, como parte de su inscripción normal. Además, si en el futuro cambian de número o dejan de usarlo, deberán mantener la información siempre actualizada.

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Los nuevos contribuyentes deben cumplir con el requisito de inmediato

Si usted ya está inscrito ante Tributación, no tiene que salir corriendo el puro 18 de enero, pues la resolución le da un plazo máximo e improrrogable de 12 meses para cumplir con el registro.

Sin embargo, las personas que se inscriban a partir de enero sí tendrán que inscribir el Sinpe Móvil de una vez.

Los nuevos contribuyentes deberán inscribir el Sinpe Móvil de una vez. (Rafael Pacheco)

No aplica para cosas personales

Hacienda asegura que esta medida no crea ningún impuesto sobre las transferencias de Sinpe Móvil.

Tampoco tendrá que registrar su teléfono si lo usa únicamente para transacciones personales, como mandarle plata a la familia, dividir gastos comunes o movimientos que no tengan nada que ver con un negocio.

La idea de las autoridades es fortalecer el control tributario y la trazabilidad, especialmente porque entre enero y setiembre del 2026 se movieron más de ¢9,8 billones por esta vía, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Multas millonarias si no cumple

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ya advirtió que no cumplir con estos plazos le puede salir caro. Según el artículo 83 del Código Tributario, la sanción equivale al 2% de los ingresos brutos del periodo anterior.

Si se toma como referencia el salario base del 2026 (¢462.200), las multas quedarían así:

Multa mínima (3 salarios base): ¢1.386.600.

¢1.386.600. Multa máxima (100 salarios base): ¢46.220.000.

¢46.220.000. Si Hacienda desconoce sus ingresos brutos (10 salarios base): ¢4.622.000.

Eso sí, Tributación aclaró que la multa no cae de forma automática, ya que se debe respetar el debido proceso y la ley permite reducir las sanciones si el contribuyente corrige su error a tiempo.