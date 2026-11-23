Una de las principales consignas del oficialismo en la campaña política anterior era que necesitaba entre 38 y 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa (es decir, la actual), para tener la mayoría y así avanzar de forma eficiente.

Otro de sus principales enunciados fue la lucha contra la corrupción. Tanto el expresidente Rodrigo Chaves como la actual mandataria, Laura Fernández, han asegurado que ellos son enemigos de la corrupción y que no les tiembla la mano para señalar a quienes se quieran pasar de listos y jugar sucio.

Oficialismo usa su mayoría en el Congreso para bloquear mociones sobre el narcotrófico y la corrupción. (Rafael Pacheco)

Sin embargo, mucho de lo que se habló y se prometió en la campaña política por parte del oficialismo contradice lo que está ocurriendo actualmente en el Congreso con la mayoría de 31 diputados que logró obtener.

En lugar de investigar los casos de corrupción, como aseguraron que lo harían, los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se han encargado de frenar y bloquear cualquier tipo de moción que tenga como fin indagar presuntos casos de corrupción o infiltración del crimen organizado en la política, cuando el oficialismo está involucrado.

LEA MÁS: Fiscalía investiga a Yara Jiménez por delicado delito y esto responde la presidenta de la Asamblea Legislativa

Bloquean las mociones que no les gustan

Solo para citar unos cuantos ejemplos de las acciones que los oficialistas han bloqueado, específicamente en la lucha contra el crimen organizado, le contamos que en la primera sesión de la comisión legislativa que se encargará de investigar el financiamiento de partidos políticos y sus posibles vínculos con el narcotráfico, los legisladores de PPSO votaron en contra de una moción que pretendía la comparecencia del extraditable Goubin Tam Zhang.

El oriental ha sido relacionado con la campaña de Laura Fernández y aparece en fotos con personas cercanas a la mandataria, como Pilar Cisneros. También hay confirmación de que él participó en actividades oficialistas en las que el ingreso era limitado.

Los oficialistas contradicen las promesas de luchar contra la corrupción. (Asamblea Legislativa)

Además, los diputados oficialistas que están en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazaron una moción presentada por el Frente Amplio que tenía como fin que las penas que se imponen a los sicarios fueran más altas que las actuales. La propuesta detallaba que esos delitos pasarían a ser vistos como homicidios calificados y no como homicidios simples.

LEA MÁS: Laura Fernández dijo desconocer polémica compra de ambulancias para Bomberos, pero este dato revela otra cosa

Rechazaron comparecencias de altos jerarcas

También en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico los legisladores del oficialismo bloquearon una moción que pretendía llamar a comparecer a la presidenta Laura Fernández y al ministro de Seguridad, Gerald Campos, entre otros funcionarios, para que dieran explicaciones sobre la lista de 122 presuntos policías corruptos que fue engavetada en el Ministerio de Seguridad.

Esos mismos legisladores del gobierno votaron en contra de una moción que tenía como fin llamar a comparecer al expresidente Rodrigo Chaves para esclarecer por qué su gobierno mandó quitar puestos policiales claves en las fronteras.

¿Qué ha hecho los diputados oficialistas con la mayoría que tienen en el Congreso?

Los diputados de PPSO también votaron en contra de investigar la deuda de $8 millones que tiene Boris Marchegiani, actual embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas, con el Banco Nacional. Él ha sido muy cercano al oficialismo, incluso fue quien pagó las polémicas vallas publicitarias que invitaban a renunciar a personajes como Rodrigo Arias, expresidente del Congreso; Carlo Díaz, fiscal general; y Marta Acosta, contralora general de la República.

LEA MÁS: La disminución de 140.000 alumnos en cuatro años abre debate: ¿Recortar gasto o invertir en calidad educativa?

Rechazaron investigar cuestionado contrato

Por otra parte, 29 diputados oficialistas rechazaron en el plenario legislativo una moción que tenía como fin que la Comisión de Ingreso y Gasto Público iniciara una investigación sobre las contrataciones estatales de la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., que es la que le vendió 40 ambulancias al Cuerpo de Bomberos. Esto se debió a que dos representantes de la compañía brasileña compraron bonos en la campaña de Laura Fernández.

En la Comisión de Ambiente del Congreso, los legisladores del PPSO rechazaron una moción presentada por diputados de oposición que tenía como fin investigar eventuales vínculos entre estructuras del crimen organizado, legitimación de capitales y minería ilegal en Crucitas, así como miembros del Poder Ejecutivo y del ámbito político nacional.

Los oficialistas rechazaron una comisión para investigar al relación del chino extraditable Tam con el financiamiento de la campaña de Laura Fernández. (Cortesía)

Los diputados del bloque democrático han criticado fuertemente las decisiones de los oficialistas y les han dicho en repetidas ocasiones que sus acciones contradicen por completo el discurso de mano dura contra la corrupción, lo que causa un serio daño al país.

Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, es una de las que ha luchado porque se hagan estas investigaciones. Ella presentó la moción para investigar la empresa brasileña.

“¿Esto por qué es importante? Porque son fondos públicos. No solamente nosotros tenemos que velar por la competencia y por garantizarle a Costa Rica la mejor contratación, y esa mejor contratación normalmente se da con la libre competencia y también se da garantizándonos que la persona que se adjudique sea con el mejor monto", señaló Dobles.

Edgardo Araya, del Frente Amplio, fue uno de los proponentes de la moción para investigar el oro de Crucitas.

“Queríamos saber ¿qué falló?, ¿por qué la DIS no estaba enterada?, ¿por qué no se tomaron las precauciones del caso para que la jefa del Estado costarricense no quedara involucrada en esta situación? Teníamos preguntas muy válidas como, por ejemplo, ¿cómo es que se pasan kilos de oro por el aeropuerto como chatarra y nadie se da cuenta?, ¿en dónde se está fallando?, ¿cuáles son las correcciones que hay que hacer?, ¿hay crimen organizado metido en el Gobierno y en los partidos políticos?“, manifestó Araya.

Diputada Claudia es una de las diputadas de oposición que ha presentado mociones para hacer investigaciones. (Alonso Tenorio)

Nogui Acosta defiende la posición del oficialismo

Nogui Acosta, jefe de fracción del oficialismo, dice que no comparte la interpretación de que están frenando investigaciones.

“En campaña nos comprometimos a investigar la corrupción y esa seguirá siendo nuestra línea.

“Valoramos cada moción por su contenido y por lo que puede aportar para esclarecer los hechos. Aplicamos el mismo criterio tanto a funcionarios del gobierno como a personas ajenas a él. La mayoría de las mociones presentadas por la oposición se refieren a asuntos que ya están en sede judicial. En otros casos, votamos en contra por problemas de técnica legislativa... Aquí no se protege a nadie”, aseguró Acosta.

LEA MÁS: Proyecto de ley busca regular hospedajes turísticos como Airbnb y Booking.com y crear nuevo impuesto

El oficialismo tiene rasgos populistas

El politólogo Sergio Araya explica que este comportamiento de los oficialistas viene desde la cabeza y es algo que difícilmente va a cambiar.

“El movimiento chavista se ha constituido sobre una base que tiene rasgos populistas en el sentido de que ha enarbolado representar al pueblo, al que a su vez define como los que son ajenos a la élite de poder tradicional, y reivindica ser su vocería contra justamente esas élites que desde la época de don Rodrigo Chaves definían como los ticos con corona.

Nogui Acosta rechaza que el oficialismo esté evitando luchar contra la corrupción. (Rafael Pacheco)

“En ese contexto, lógicamente, la herramienta de la confrontación y la polarización han sido determinantes para validar su discurso en el sentido de que necesariamente lo transmiten a su base electoral como una lucha constante en la que tienen que estar enfrentando, según su lógica, a los representantes y a las acciones que estos hacen provenientes de esa élite a la cual se está combatiendo”, explicó el experto.

Frenar los ataques a toda costa

Araya señala que, ante ese discurso, toda investigación que involucre a figuras afines o a políticas públicas derivadas de sus administraciones, las diputaciones de Pueblo Soberano las van a entender como una especie de ataque de esos ticos con corona que quieren deslegitimar.

“Bajo esa lógica, van a blindar todo lo que sea cercano o que esté directamente involucrado con el gobierno, en este caso el de doña Laura, o el anterior, o con los actores que estén directamente conectados al oficialismo.

“Por el contrario, todo aquello que pueda considerarse objeto de investigación atribuible a los del otro bando, por decirlo así, sí lo van a tratar de llevar adelante a través de los procedimientos que el reglamento legislativo le confiere a la Asamblea”, agregó.

Las 31 diputaciones que tiene el PPSO le alcanzan para rechazar estas investigaciones. (Esteban Rojas)

¿Podrían estos bloqueos golpear la confianza de los chavistas?

Al consultarle al politólogo si este tipo de acciones de bloqueo o rechazo a investigaciones podría golpear la confianza de las personas que votaron por PPSO, esperando una lucha frontal contra la corrupción en todos los frentes, él fue claro.

“El impacto que esto tiene va a depender de cuán efectiva sea la narrativa con la que lo validen ante, especialmente, ese sector de la ciudadanía que le sigue siendo incondicional.

“Por supuesto, esa narrativa va a estar también condicionada a la información, a la calidad, cantidad, rigor de la información que permita, de alguna forma, transmitir que lo que se puede investigar sí merece ser investigado y que no es simplemente una trampa, una construcción de una estratagema que lo que persigue es deslegitimar lo que se está haciendo desde su óptica”, manifestó.