Acaba de salir a la luz un nuevo dato que contradice algo que dijo recientemente la presidenta Laura Fernández sobre la polémica compra de 40 ambulancias por parte del Cuerpo de Bomberos.

La compra de $13,8 millones (unos ¢6.500 millones) se le asignó a la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. y ha sido fuertemente cuestionado el hecho de que dos representantes de la compañía compraron bonos de campaña de Laura Fernández.

Acta confirma que compra de ambulancias de Bomberos fue tratado en Consejo de Gobierno. (Marvin Caravaca)

Además, la empresa elegida cobraba más por las ambulancias que otras empresas del mercado. Ese detalle ha llamado mucho la atención y ha generado muchas críticas.

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¿Sabía Laura Fernández de la compra de las ambulancias?

Hace unos días, a la presidenta de la República, Laura Fernández, le preguntaron por este tema. Ella aseguró que no conocía ni tenía “nada que ver en los mecanismos de contratación”, argumentando que Bomberos tiene total autonomía.

Sin embargo, el medio de comunicación CR Hoy hizo una publicación en la que asegura que, según consta en un acta del pasado 31 de julio, el ministro de Salud, Alexander Sánchez, confirmó que intervino en una reunión del Consejo de Gobierno donde Bomberos (INS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) presentaron la propuesta.

Incluso, el mismo Cuerpo de Bomberos habría usado una instrucción de la presidenta Fernández, dada esa misma fecha, el 31 de julio, para justificar que la compra se hiciera por medio de un procedimiento especial de urgencia.

Así lucerían las 40 ambulancias. (Expediente del Sicop)

Autorizaron compra de emergencia

Según detalla el medio de comunicación, la presidenta del INS, Gabriela Chacón, habría pedido declarar la urgencia alegando que había comunidades con cobertura limitada y demoras en la atención de emergencias. Con esa luz verde, Bomberos se habría ido a buscar a quien les vendiera las unidades.

En los estudios de mercado, otras empresas como Cotisa y AutoStar cobraban menos (entre $11,5 y $13,7 millones), pero Bomberos habría invitado a cotizar a un único oferente: el consorcio brasileño SGSV–Bem Estar Hospitalar, argumentando que entregaba más rápido.

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Bajo la lupa de la justicia por nexos políticos

La parte más delicada del asunto es que Cristian Rodríguez y Hermmoth Rothe, representantes de esa empresa adjudicada, compraron bonos de campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO), la misma agrupación que llevó a Laura Fernández a la silla presidencial.

Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, ya entregó los documentos de la compra a la Fiscalía. (Captura de pantalla)

Por esta razón, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación administrativa preliminar el 17 de setiembre para averiguar de dónde salió el dinero que utilizaron estos financistas.

Además, la Fiscalía ya abrió una investigación para determinar si hubo irregularidades en la contratación.

El director general de Bomberos, Héctor Chaves, confirmó que ya mandaron toda la documentación del caso al Ministerio Público.