Si usted es de las personas que tiene algún crédito en tiendas de electrodomésticos y otras de ese tipo, le tenemos noticias que lo harán muy feliz.

La situación económica del país es complicada y para nadie es un secreto que la plata alcanza cada vez menos, por lo que en muchas ocasiones el pago de la tarjeta o de las cuotas de la refri o la lavadora se atrasan unos días.

Se acabaron los cobros desmedidos por los atrasos en los créditos. (Archivo)

La excelente noticia es que por fin salió publicada la ley 10.648, conocida como la ley para frenar abusos en cobros por mora. Esta es una verdadera salvada para todos esos pulseadores.

Esta iniciativa, que fue impulsada por la exdiputada Sofía Guillén del Frente Amplio, le prohíbe tajantemente a las entidades prestamistas meter costos, gastos o comisiones ocultas que superen el límite de la tasa de usura fijada por el Banco Central (BCCR).

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Aplica para bancos y grandes almacenes por igual

Lo mejor de este nuevo panorama es que la ley mide a todos con la misma vara. Aplica tanto para las entidades reguladas por la SUGEF (como cualquier banco, financiera o cooperativa), como para las no reguladas.

Esto quiere decir que grandes almacenes y tiendas como Monge, Gollo, Siman o Yamuni ya no podrán hacer cobros adicionales si usted se atrasa con la cuota.

Ahora, todos los créditos tendrán un tope de intereses moratorios equilibrado: un máximo de dos puntos por encima de la tasa de usura.

Si se atrasa en la cuota de su deuda, ya no le pueden cobrar lo que quieran. (Luis Navarro)

Además, los prestamistas estarán obligados a desglosar y transparentar cada colón, para que el usuario sepa exactamente qué es lo que le están cobrando.

Sofía explicó, cuando se tramitó el texto, que encontraron casos absurdos donde la gente se atrasaba apenas dos o tres días y, sin explicación alguna, les recetaban hasta $30 por cobro por mora.

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Proyecto llegó casi dos años tarde

Aunque ya por fin esta regla es una realidad, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, se quejó de que llegó tarde. El legislador denunció que el Gobierno tardó casi 2 años en publicar esta salvadora ley, la cual estaba lista para entrar en vigencia desde febrero del 2025.

Villalta cuestionó si este largo atraso, ocurrido entre los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, se dio por “incompetencia, incapacidad o mala fe” para tratar de perjudicar a su partido.

José María Villalta dice que el Gobierno atrasó publicación de ley

“¿A quién perjudicaron? Perjudicaron al pueblo de Costa Rica que pudo haber tenido hace dos años una reducción de los cobros... por pura negligencia”, reclamó con muchísima indignación el legislador.

José María dijo que era una lástima pensar sobre cuánta plata se embolsaron los bancos y entidades en estos últimos dos años mientras el Gobierno tenía la ley “engavetada” e instó al Poder Ejecutivo a hacer más eficiente en esos temas, por el bien de los costarricenses.