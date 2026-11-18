El Ministerio de Salud acaba de encender las luces de emergencia por un producto que podría causar serios daños en su salud y en la de sus seres queridos.

Las autoridades piden encarecidamente a toda la población que no compre ni se tome el agua purificada marca NIMBU.

El problema más grave se detectó específicamente en el lote 27/08/26, el cual cuenta con el registro sanitario AS-CR-21-08146 y es fabricado por la empresa Eliviana S.A. para Alpemusa S.A.

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Ministerio de Salud advierte sobre contaminación en esta agua. (Ministerio de Salud)

Bacterias por las nubes y hasta “partículas oscuras”

La cosa es muy seria. Los expertos del Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (LAYAFA) le hicieron pruebas a esa agua y descubrieron que los niveles de coliformes totales estaban “por las nubes”.

Para que se dé una idea del peligro: el límite máximo que se permite en el agua es de 1,1, pero las botellas de este lote tenían más de 1600 NMP/100 mL. Además, los análisis detectaron la presencia de una bacteria llamada Rhizobium radiobacter.

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¿Sabe cómo se destapó toda esta torta? Gracias a que un consumidor se pellizcó y denunció con pruebas que otra botella de esta misma marca (pero del lote 28/05/2025) traía unas extrañas partículas de color oscuro flotando adentro. Esto confirma que hay al menos dos lotes manchados por la contaminación.

Si usted tomó el agua y se siente mal, vaya al médico lo antes posible. (Shutterstock)

¿Qué hacer si ya se tomó el agua?

El Ministerio sigue investigando este caso a fondo para proteger la salud pública.

Sin embargo, la recomendación es que, si usted ya consumió de esta agua purificada NIMBU y empieza a sentir cosas raras, como malestar general, fiebre o síntomas gastrointestinales, no se ponga a inventar con remedios caseros y váyase corriendo para donde el médico.

También les piden a todos los ticos que, si ven alguna de estas botellas o sufren algún incidente por tomárselas, pongan la denuncia en los canales oficiales de Salud.