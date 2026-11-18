El Ministerio de Salud acaba de encender las luces de emergencia por un producto que podría causar serios daños en su salud y en la de sus seres queridos.
Las autoridades piden encarecidamente a toda la población que no compre ni se tome el agua purificada marca NIMBU.
El problema más grave se detectó específicamente en el lote 27/08/26, el cual cuenta con el registro sanitario AS-CR-21-08146 y es fabricado por la empresa Eliviana S.A. para Alpemusa S.A.
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Bacterias por las nubes y hasta “partículas oscuras”
La cosa es muy seria. Los expertos del Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (LAYAFA) le hicieron pruebas a esa agua y descubrieron que los niveles de coliformes totales estaban “por las nubes”.
Para que se dé una idea del peligro: el límite máximo que se permite en el agua es de 1,1, pero las botellas de este lote tenían más de 1600 NMP/100 mL. Además, los análisis detectaron la presencia de una bacteria llamada Rhizobium radiobacter.
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¿Sabe cómo se destapó toda esta torta? Gracias a que un consumidor se pellizcó y denunció con pruebas que otra botella de esta misma marca (pero del lote 28/05/2025) traía unas extrañas partículas de color oscuro flotando adentro. Esto confirma que hay al menos dos lotes manchados por la contaminación.
¿Qué hacer si ya se tomó el agua?
El Ministerio sigue investigando este caso a fondo para proteger la salud pública.
Sin embargo, la recomendación es que, si usted ya consumió de esta agua purificada NIMBU y empieza a sentir cosas raras, como malestar general, fiebre o síntomas gastrointestinales, no se ponga a inventar con remedios caseros y váyase corriendo para donde el médico.
También les piden a todos los ticos que, si ven alguna de estas botellas o sufren algún incidente por tomárselas, pongan la denuncia en los canales oficiales de Salud.