Ya huele a tamal y con diciembre a la vuelta de la esquina, empiezan las famosas fiestas de fin de año en los trabajos.

Muchos colaboradores están deseando celebrar y despejarse, pero tenga cuidado porque una mala decisión en la pachanga le podría costar muy caro.

Tenga mucho cuidado si se le pasan los tragos en la fiesta del trabajo. (IA)

Conversamos con la abogada María Marta Salazar, experta en derecho laboral, quien explicó todo lo que se debe tener presente para no meter la pata en la fiesta de la empresa.

La abogada dice que estas celebraciones, aunque estén fuera de la oficina, siguen teniendo reglas y pueden generar consecuencias laborales.

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¿Puede tomar licor?

Tomarse unos traguitos no es causa automática de despido. El problema es cuando alguien se pasa del límite de copas y pierde la cabeza, se deben examinar la gravedad de las faltas y las pruebas que existan.

Según la experta, el principal riesgo cuando la gente se pasa de tragos en estas actividades es el hostigamiento sexual.

Cuidado con los besos robados, los tocamientos no deseados, los comentarios pasados de tono o las insinuaciones. La ley 7476 contra el hostigamiento sexual es clara y castiga estas conductas, aunque pasen una sola vez.

Luego de la fiesta del trabajo, no se vaya con el uniforme a comprometer la imagen de la empresa. (Canva)

¡Cero tolerancia a los stickers y las burlas!

Pero la cosa no termina ahí; la convivencia y el respeto son sagrados. La abogada advierte sobre las “bromitas” de mal gusto entre compañeros.

Tomar fotos o videos de alguno de los compañeros sin su permiso, compartirlos en grupos o hacer stickers para WhatsApp burlándose de la persona puede abrirle un procedimiento disciplinario e incluso acarrearle el despido.

“De esas cosas son de las que tienen que cuidarse los trabajadores para que después no enfrenten procedimientos disciplinarios que hasta les pueda llevar incluso a un despido sin responsabilidad patronal”, manifestó la abogada.

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¿Me pueden obligar a ir a la fiesta?

Esta es la pregunta del millón en muchas oficinas. María Marta aclara que si la celebración es fuera de la jornada laboral, usted no está obligado a asistir.

Sin embargo, si la fiesta se celebra dentro del horario laboral, la asistencia sí podría ser obligatoria. La empresa debe comunicar esto de manera clara al enviar la invitación para no dejar dudas al respecto.

Siempre el respeto ante todo con los compañeros. (IA)

La experta dice que, si usted no quiere participar del todo, debería poder ponerse de acuerdo con su jefe para ver cómo va a cumplir con sus funciones en esas horas, ya sea haciendo teletrabajo o trabajando desde su propio escritorio.

¡Mucho cuidado con el uniforme!

Un detalle al que muchos no prestan suficiente atención es el uniforme de la empresa. Si usted sale de la fiesta y quiere seguir la celebración, se va para un bar con la camisa con el logo y se pasa de tragos, está exponiendo por completo la imagen del lugar donde trabaja.

Si lo graban en video o le toman fotos haciendo un papelón con el uniforme puesto, puede recibir una severa sanción o incluso ser despedido.

Ahora bien, también es importante que los colaboradores tengan presente un dato para aplicar en caso de una emergencia. Si ocurre un accidente en estas celebraciones, la póliza de riesgos de trabajo lo debe cubrir, ya que sigue siendo un evento laboral.