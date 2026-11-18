Muchas personas han encontrado en los medios de hospedaje no tradicionales, como Airbnb y Booking.com, una solución para irse de vacaciones, disfrutar, pasarla bonito, desconectarse del trabajo y no tener que pagar tanto como si fueran a un hotel.

Hay zonas, sobre todo en las áreas de alta afluencia turística, en las que cada vez son más los propietarios que construyen este tipo de alojamientos pensando en ganar dinero con los turistas. Esto termina afectando a los lugareños porque sus barrios se llenan de alojamientos turísticos y los alquileres se disparan.

Un proyecto de ley pretende regular la construcción de los Airbnb y Booking.com y crear un nuevo impuesto. (Airbnb)

Ese es el tremendo dolor de cabeza que sufren familias en las costas, en zonas rurales y ahora hasta en la ciudad. Por eso, un nuevo proyecto de ley tiene como fin regular el tema.

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Un freno para que no lo saquen de su propio barrio

La fracción del Frente Amplio propuso la “Ley para la convivencia entre el hospedaje no tradicional y las comunidades residentes” (expediente 25.910). Se trata de una reforma a la Ley n.° 9742.

La idea es que el negocio turístico pueda convivir en paz con el sagrado derecho a la vivienda. Y es que, según un estudio de la OCDE de 2025, la proliferación de alquileres turísticos ha hecho que el precio de las viviendas aumente considerablemente.

El diputado José María Villalta explicó que no se trata de prohibir el negocio, porque mucha gente se ayuda con eso, sino de ponerle orden.

El impuesto que propone el Frente Amplio es del 10%. (Shutterstock)

“No se trata de escoger entre una y la otra, sino de asegurar que el desarrollo de la actividad turística no sea a costa del derecho a la vivienda de las familias que ya se están viendo afectadas”, aclaró el legislador.

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Agrava el problema de la gentrificación

El economista Fernando Rodríguez reconoce que hay una problemática al respecto.

“El problema con el crecimiento desordenado y acelerado de las plataformas de inmobiliarias turísticas es que presionan la demanda de los espacios inmobiliarios y esto hace que el precio se eleve, generando un problema, porque en realidad no vive gente ahí de manera permanente.

“Si bien puede generar un mayor nivel de actividad económica, desplaza a las personas que viven ahí, profundiza el problema de la gentrificación”, dijo el experto.

Frente Amplio pretende crear nuevo impuesto para las plataformas de hospedaje

¿Cómo funcionará esta regla y a quién le cobrarán?

Si este proyecto se aprueba, las municipalidades tendrán el poder de decidir cuántos hospedajes de este tipo pueden existir en una misma zona. Así se evitará que haya un desorden o que en un mismo edificio los inquilinos permanentes pierdan su tranquilidad.

Además, todo aquel que alquile su propiedad para turismo tendrá la obligación de inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y de garantizar que el lugar sea completamente seguro para el cliente.

Quedan totalmente excluidos de esta ley los alquileres normales de las familias que buscan una casa para vivir de forma permanente.

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El nuevo impuesto para las famosas aplicaciones

Aquí viene la parte que toca el bolsillo. El proyecto propone crear un impuesto del 10%. Este cobro se aplicaría directamente a las comisiones y tarifas de servicio que cobran las grandes plataformas digitales de alquiler.

Los hoteles deben pagar impuestos y estos hospedajes no. (Airbnb)

Esa plata se repartiría para ayudar a Costa Rica de la siguiente manera:

- El 50% se destinará a las municipalidades para financiar infraestructura y programas de vivienda asequible en los cantones.

- Se le dará un 30 % al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para programas de casitas en los lugares más afectados por la presión turística.

- El 20% restante será para el ICT, para que fiscalice bien estas plataformas y lleve un registro ordenado.

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Impuesto se trasladaría a los usuarios

Fernando Rodríguez dice que el proyecto, claramente, también busca equiparar la desventaja que tienen los hoteles.

“Los hoteles están en condición de desventaja porque pagan impuesto de renta, pagan IVA, pagan incluso algunos otros cargos, mientras que muchas veces los hospedajes turísticos no.

La idea es que los lugareños consigan alquileres accesibles. (Esteban Rojas)

“Si se le carga (el impuesto) a la empresa, esta eventualmente, dependiendo de la competencia que haya, se lo trasladará al usuario. Eso es esperable, pero yo creo que esto también tiene sentido si uno piensa en esa competencia entre los espacios habitacionales de uso turístico y los hoteles”, dijo el economista.

Con esta ley, también se busca proteger los datos personales de los usuarios y garantizarles que reciban información clara y sin engaños.