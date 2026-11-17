La nueva comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigará el financiamiento de las campañas políticas de 2022 y 2026 arrancó sacando chispas.

La noche del lunes, en la primera sesión de esta comisión, hubo encontronazos entre el oficialismo y la oposición. Las disconformidades se dieron por la metodología de trabajo y por la lista de personas que quieren sentar en la silla caliente para que den explicaciones.

Los oficialistas dicen que ellos tienen sus propias mociones para traer comparecientes. (Asamblea Legislativa)

El pulso por las audiencias: ¿Quién da la cara?

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) decidió frenar en seco y rechazar las mociones que presentó el Bloque Democrático de la oposición. ¿Qué pedían esas mociones? Pues convocar en audiencia a una serie de figuras que han estado vinculadas con el financiamiento del partido de gobierno.

Uno de los nombres que más suena y que tiene a todos con la expectativa al tope es el del extraditable chino-costarricense Guobin Tam Zhang (también conocido como Juan Carlos Tam Cheong). En el caso de este hombre se habló de que la audiencia fuera virtual por estar preso.

Este señor fue detenido a inicios de octubre y su nombre generó muchísimo revuelo porque apareció en una fotografía con la exdiputada Pilar Cisneros, en la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández, en febrero pasado. Además, lo han visto en otras actividades muy reservadas para personas cercanas al partido.

La comisión es precedida por la diputada Cindy Blanco. (Esteban Rojas)

Rechazos y “demagogia política”

Pero la lista de la oposición no se quedaba ahí. También querían que rindieran cuentas Freddy González, secretario general del PPSO, y Boris Marchegiani, quien hoy es el embajador de Costa Rica ante la ONU y que en el pasado financió vallas publicitarias del partido.

También estaban en la mira los dos representantes de la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., compañía que ganó un contrato directo con los Bomberos para vender 40 ambulancias, y quienes compraron bonos para financiar la campaña.

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¿Qué dijeron los diputados de Pueblo Soberano ante estas peticiones? El diputado José Miguel Villalobos aseguró que su bancada tiene sus propias mociones para convocar a Tam y a González. Sin embargo, rechazó traer al resto de figuras porque asegura que no tienen nada que ver con el objetivo de la comisión (investigar nexos de evasión fiscal o narcotráfico con la política).

“¿Entonces vamos a traer a todos los que a alguien se le ocurra que podrían tener nexos? Venirnos a decir que es por ser financistas, eso es demagogia política de lo más ruin”, se defendió Villalobos.

Una de las mociones rechazadas era para que compareciera el chino extraditable Guobin Tam Zhang . (Cortesía)

“Piedritas en el camino” vs “Dudas razonables”

La presidenta de la comisión, la oficialista Cindy Blanco, se quejó de que la oposición siempre les pone “piedritas en el camino” y que solo quieren investigar los asuntos de Pueblo Soberano, cuando la idea es revisar a todos los partidos.

Pero del otro lado de la acera no se quedaron callados. La liberacionista Janice Sandí reclamó la urgencia de convocar al extraditable Tam antes de que se lo lleve la DEA, ya que es un “reconocido financista”.

Por su parte, la diputada Claudia Dobles apoyó traer a estas personas porque ya existen indicios y procesos penales abiertos. “Es que son personas sobre las que ya hay dudas más que razonables”, sentenció Dobles.

Finalmente, la frenteamplista Sigrid Segura advirtió que la idea del oficialismo de investigar a figuras de absolutamente todos los partidos de ambas campañas podría hacer que el trabajo de la comisión se vuelva inútil.