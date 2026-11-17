No es un secreto para nadie que la violencia y los asesinatos por encargo o sicariato tienen a todos con el corazón en la mano.

Precisamente, las medidas para castigar a estos criminales generaron una discusión este martes en la Asamblea Legislativa.

José María Villanta presentó moción para que sicarios sean castigados hasta con 35 años de cárcel, pero los oficialistas la rechazaron. (Esteban Rojas)

Resulta que en la sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, los diputados del Partido Pueblo Soberano rechazaron una moción que buscaba castigar con más fuerza el trabajo de los asesinos a sueldo.

La propuesta, impulsada por el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, pretendía incluir el sicariato bajo la categoría de homicidio calificado.

Esta idea buscaba fortalecer el expediente N.° 25.615, un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para combatir las asociaciones criminales, el cual forma parte de todo un paquete de seguridad.

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¿Por qué los sicarios se salvan de la pena máxima?

Para entender bien el tema, hay que ver cómo funciona la ley actual. Hoy en día, los sonados “ajustes de cuentas” casi siempre se terminan juzgando como homicidios simples.

¿Qué pasa con esto? Que, al no ser tratados como homicidio calificado, los delincuentes terminan recibiendo penas más bajas.

Villalta criticó fuertemente la posición de los oficialistas. (Esteban Rojas)

El diputado Villalta explicó la raíz del problema: para que se castigue como sicariato, la ley pide demostrar que existió una promesa de pago o remuneración económica, algo que a veces es dificilísimo de probar en los tribunales.

Por eso, la propuesta frenteamplista quería sumarle un inciso al artículo 112 del Código Penal. El objetivo era que, si alguien asesina siguiendo los fines de una estructura delictiva, se le imponga un castigo de hasta 35 años de prisión.

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El lamento por los crímenes territoriales

José María fue sincero al recordar que los asesinatos se han disparado por las venganzas y las luchas de control territorial entre bandas, por lo que urge apretar las tuercas.

“Lamentablemente, la fracción de Pueblo Soberano votó en contra de la moción y eso lo lamentamos, porque es una moción que realmente va en la dirección de fortalecer la persecución contra el crimen organizado”, reclamó el legislador ante la negativa de la bancada de gobierno.

José María Villalta propuso aumentar las penas de prisión para los sicarios, pero oficialistas rechazaron moción

La pelea llegará hasta el Plenario

Vale la pena aclarar que el Frente Amplio no se opone al proyecto del Gobierno. De hecho, reconocen que la iniciativa es buena porque redefine el delito y endurece penas, pero consideran que es indispensable mejorarlo para no dejar portillos abiertos.

Para esta fracción, es vital que el texto defina con claridad qué es una asociación criminal, y así poder cerrar de una vez por todas cualquier vacío legal del que se puedan agarrar los abogados defensores.

A pesar de este doloroso frenazo en la comisión, el diputado Villalta confirmó que no se van a quedar de brazos cruzados y que el Frente Amplio insistirá en la urgencia de aprobar esta legislación precisa.

“Vamos a insistir en esta moción en el segundo día y en el Plenario para que sea aprobada”, prometió don José María. Estaremos con los ojos bien abiertos para ver cómo termina esta lucha por sancionar con contundencia a los asesinos a sueldo.

16/11/2026 Sobre la ruta 32 Muerte de Camilo Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Oficialistas tienen dudas

Nogui Acosta, jefe de fracción de los oficialistas, explicó que ellos votaron en contra de la moción porque tienen dudas.

“Todos estamos de acuerdo en la necesidad de castigar con penas más altas los homicidios cometidos por las asociaciones criminales; en ese sentido hemos sido constantes con esta posición y hemos presentado proyectos de ley.

“En relación con la moción que pretendía aprobar don José María Villalta, hay que hacer una aclaración importante: está incorporando un elemento novedoso en el proyecto de ley y tenemos dudas sobre la conexidad de esta moción... vamos a hacer el análisis correspondiente”, señaló Acosta.