El país entero está conmocionado por la trágica muerte del periodista Camilo Rodríguez a manos de unos sicarios este lunes.

La gente se ha sentido identificada con el comunicador y pide a las autoridades hacer justicia por la cruel forma en la que fue silenciado.

Durante los últimos años de su vida, Camilo se dedicó a investigar presuntos narcotraficantes y a hacer denuncias de ellos en redes sociales. En sus publicaciones se vieron involucrados también políticos y altos funcionarios, por lo que siempre la polémica estuvo presente.

El homicidio de Camilo Rodríguez golpe a toda Costa Rica y un psicóloga explica por qué. (Archivo)

Ya Rodríguez había comentado que debido a sus publicaciones recibía amenazas de muerte y lo había informado a las autoridades judiciales; sin embargo, no quiso someterse a las recomendaciones del Programa de Víctimas y Testigos.

La psicóloga María Ester Flores explicó por qué tantos costarricenses se han sentido golpeados por el crimen del periodista sin siquiera conocerlo personalmente.

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Ella nos dijo que, desde la psicología social, el tico todavía conserva un hermoso “corazón campesino” que se preocupa por su gente.

“Costa Rica sigue siendo un pueblito pequeñito al que le preocupa y le duele el otro. Todavía tenemos mucha empatía con el dolor de las personas conocidas”, detalló la experta.

El amigo de todos a través de la pantalla

Camilo trabajó en distintos medios de comunicación y participó en programas de televisión y de radio que lo dieron a conocer. Su vida siempre fue un libro abierto. Según María Ester, él dio a conocer con mucha transparencia al ser humano detrás del micrófono.

“Fue un corazón muy sencillo. Tenía un carácter explosivo para decir las cosas, pero también mucha dulzura para lo bueno, y pedía perdón cuando se equivocaba”, recordó la psicóloga.

El periodista fue asesinado este lunes sobre la ruta 32. (Alonso Tenorio)

Además, su fe lo conectó mucho con el pueblo. Su devoción por la Virgen María y atracción por las iglesias.

“En el inconsciente colectivo, todos nos sentíamos amigos de Camilo. Él le abrió tanto su corazón al tico que le permitía a la gente opinar, y nosotros lo queríamos por esa espontaneidad”, agregó la psicóloga.

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El miedo a una Costa Rica que se nos escapa

El trágico final de Camilo a manos de sicarios tocó una fibra muy sensible en el país. María Ester nos confiesa que el nivel de violencia actual es muy nuevo para los costarricenses y los tiene aterrados.

En su última etapa, el periodista entró en una valiente cruzada contra el narcotráfico, impulsado por el inmenso dolor personal de no poder ver a sus hijos.

“El dolor y la impotencia de que estamos muriendo a manos de la violencia social nos angustia. El dolor por Camilo es el miedo de que algún día nos pase a nosotros por una bala perdida”, reflexiona la experta.

Ese país de paz y “pura vida” se desvanece poco a poco de las manos. Sin embargo, Camilo siempre creyó que Costa Rica podía salir adelante y nunca dejó de levantar la voz.

El OIJ ya está en busca de los autores materiales y también los intelectuales. (Alonso Tenorio)

El guardián de las causas perdidas

Camilo no solo era periodista, era el amigo de muchos pueblos que se iba a pelear por el agua de las asadas en los pueblos más lejanos, el que defendía las iglesias y amaba la poesía. Siempre buscó darles voz a los olvidados.

“Es que él era un tico de clase media luchadora, un gran trabajador. Nos identificamos con él y con su familia”, detalla María Ester con nostalgia.

La psicóloga recordó además que Camilo siempre fue un ferviente defensor de la libertad de expresión. Por eso, que apaguen a una persona trabajadora por el simple hecho de hablar, es algo que a Costa Rica le duele y la atormenta.