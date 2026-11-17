El periodista Camilo Rodríguez había grabado un video en el que advertía que temía por su vida y explicaba que había enviado cinco discos duros de sus investigaciones fuera de Costa Rica para que salieran a la luz si lo mataban.

El comunicador fue asesinado el 16 de noviembre del 2026, a escasos 50 metros de donde también mataron a balazos al comunicador Parmenio Medina.

Camilo Rodríguez temía que lo mataran. Y no se quedó solamente en advertirlo: tomó medidas para que, si algún día lo asesinaban, sus denuncias no desaparecieran con él.

En un video Camilo Rodríguez aseguró que dejó 5 discos duros con información por si lo mataban.

Este lunes 16 de noviembre, el periodista y escritor costarricense fue asesinado a balazos en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, mientras viajaba en su vehículo por la ruta 32. Según la información preliminar, sujetos que se movilizaban en motocicleta lo interceptaron y dispararon en varias ocasiones.

LEA MÁS: Algo dentro del carro de Camilo Rodríguez llamó poderosamente la atención de las autoridades

Pero antes de morir, Rodríguez habría dejado una especie de seguro para sus investigaciones: cinco discos duros con videos y documentación que, según explicó en una grabación, puso bajo resguardo de personas y medios de comunicación fuera del país.

En ese video, el comunicador aseguró que había recibido amenazas de muerte cada vez más fuertes, especialmente durante las últimas horas, debido a sus denuncias contra el narcotráfico.

“Si me pasara algo, si me matan, si ocurre algo con mi integridad física por mis denuncias contra el narco, esté toda la información en buen resguardo fuera del país”, explicó.

Rodríguez detalló que había distribuido copias de sus archivos a medios de comunicación de Argentina, Uruguay, Miami y Los Ángeles, Estados Unidos, además de un expolicía costarricense de muchísima experiencia que trabaja como investigador y consultor en Estados Unidos.

Una sombra que recuerda a Parmenio

En su grabación, Camilo también habló de Parmenio Medina, el periodista asesinado el 7 de julio del 2001, después de realizar denuncias sobre presuntas irregularidades en Radio María.

Los cinco discos duros los envió a medios de comunicación de Argentina, Uruguay, Miami, Los Ángeles y un expolicía costarricense que vive en Estados Unidos. (Canva/Canva)

Incluso contó que algunas personas lo llamaban “Carmenio”, como una combinación de Camilo y Parmenio.

LEA MÁS: Este es el último video que publicó Camilo Rodríguez: lo compartió poco antes de ser asesinado

“Yo no me quiero poner al lado de él porque no me corresponde, no he llegado a esa estatura, pero sí debo aprender de la experiencia de él de cómo él denunció a figuras”, dijo al referirse a la figura de Medina.

La coincidencia resulta estremecedora: Rodríguez fue asesinado a escasos metros del sitio donde mataron a Medina hace más de 25 años.

Camilo

Ahora, mientras las autoridades investigan el homicidio y buscan a los responsables, queda una pregunta que no puede pasar inadvertida: ¿Qué contienen esos discos duros y qué revelarán las denuncias que Camilo se empeñó en dejar a salvo?

Camilo Rodríguez aseguró que los discos duros que dejó contienen videos que confirman sus denuncias contra el narcotráfico. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Su muerte no demuestra la verdad de los señalamientos que hizo, ni establece por sí misma el móvil del crimen. Pero sí deja una advertencia dolorosa sobre los riesgos que enfrentan quienes denuncian públicamente al crimen organizado.