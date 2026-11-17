Camilo Rodriguez fue asesinado este lunes 16 de noviembre. / Foto de redes sociales (Redes sociales/redes sociales)

Algo muy particular llamó la atención de las autoridades que atendieron la escena del asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido la tarde de este lunes 16 de noviembre, en la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Dentro del vehículo en el que viajaba, los oficiales encontraron varios objetos y pertenencias que sorprendieron por la cantidad y las características.

Una fuente policial cercana a La Teja, que pidió mantener su identidad en el anonimato, confirmó que uno de los detalles que más le llamó la atención fue la gran cantidad de rosarios que Camilo llevaba dentro del carro.

Algunos estaban colgando y otros se encontraban sobre los asientos del automotor. Camilo siempre tuvo un gran interés por todo lo religioso.

Además, describió que en el vehículo había comida rápida, como jugos y galletas, entre otros productos que podía consumir mientras se desplazaba. También llevaba bastante ropa, al punto de que daba la impresión de que el periodista pasaba gran parte de su tiempo dentro del carro, como si prácticamente viviera allí.

Otro detalle que resultó evidente para quienes llegaron al sitio fue que el vehículo tenía las ventanas abiertas, por lo que Camilo no parecía intentar ocultarse dentro del automotor.

Rodríguez tenía 50 años y era una figura conocida. Durante su trayectoria trabajó en radio, televisión y prensa escrita, además de desarrollar proyectos como escritor.

Uno de sus espacios más conocidos fue el programa de opinión política Alto Contraste. También ganó notoriedad durante los últimos años por utilizar sus redes sociales para divulgar denuncias sobre presuntas actividades delictivas, corrupción y supuestos vínculos de personas con el narcotráfico.

Ese trabajo también lo expuso a amenazas contra su vida, situación que había denunciado ante las autoridades judiciales.

Parte interior del carro en el que viajaba Camilo Rodríguez. Foto: Alonso Tenorio (Camilo Rodríguez /Camilo Rodríguez)

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, indicó que el comunicador había presentado aproximadamente 10 denuncias por amenazas contra su integridad física.

Según las primeras informaciones, las intimidaciones estarían relacionadas con personas que Rodríguez señalaba en sus publicaciones y denuncias. Sin embargo, las autoridades deben determinar si existe una relación entre esos antecedentes y el homicidio.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el periodista había sido remitido a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público.

Sin embargo, Rodríguez no aceptó incorporarse al componente de protección, por lo que permanecía únicamente en el de atención.

Díaz explicó que ambos servicios son diferentes. El componente de atención contempla ayudas socioeconómicas y psicosociales, mientras que el de protección implica aceptar las recomendaciones y condiciones establecidas por un equipo técnico.

La decisión de incorporarse a ese esquema es voluntaria. El fiscal general indicó que, según la información preliminar que recibió, Camilo no aceptó las condiciones que le propusieron.

Un ataque a plena luz del día

El crimen ocurrió cuando el comunicador viajaba en un pick up, de color rojo, por la ruta 32, en sentido de Guápiles hacia San José.

Vladimir Muñoz indicó que los pistoleros viajaban en una motocicleta blanca y que habrían seguido al periodista antes de dispararle.

En cuanto al ataque, las primeras autoridades que llegaron a la escena confirmaron a La Teja que el periodista recibió numerosos disparos en el rostro y el cuello. Camilo este lunes no portaba en chaleco antíbalas que había empezado a usar de un tiempo para acá.

Los agentes trabajaron durante horas en el levantamiento del cuerpo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La alerta sobre la agresión ingresó a la Cruz Roja a las 3:21 p. m. de este lunes 16 de noviembre, confirmó Ricardo Arias, vocero de la institución.

Luis Rodríguez, paramédico de la Cruz Roja, explicó que al llegar encontraron a un hombre dentro de un vehículo, con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Los cruzrojistas tuvieron que cortarle la camisa para poder valorar las lesiones y atenderlo; sin embargo, cuando lo revisaron, el hombre ya no presentaba signos vitales.

En la escena, los investigadores contabilizaron casquillos de bala. La información preliminar brindada por las autoridades y los datos recopilados en el sitio daban cuenta de al menos ocho indicios de este tipo, mientras que otras versiones policiales señalaron que se habían contabilizado al menos 10.

Asesinato de Camilo Rodríguez, San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto: José Cordero (José Cordero/José Cordero)

El asesinato también impactó a los vecinos de San Miguel de Santo Domingo, quienes permanecieron afuera de sus viviendas observando el movimiento de las autoridades y tratando de entender lo que había ocurrido.

Algunos aseguraron que escucharon seis detonaciones; sin embargo, en un primer momento los disparos no les parecieron extraños debido a que cerca del lugar existe un polígono de tiro.

Las autoridades llegaron a la escena que ocurrió sobre la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto: José Cordero (José Cordero/José Cordero)

Tras el ataque, la Fuerza Pública tomó el control de la escena y desplegó un operativo para tratar de ubicar a los responsables, quienes escaparon.

Los agentes judiciales se trasladaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio.

El asesinato fue reportado a las 3:20 p. m. de este lunes 16 de noviembre, a las 6:30 p. m continuaba el operativo de las autoridades. (José Cordero/José Cordero)

Debido a la investigación, las autoridades desviaron el tránsito de la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, utilizando las calles paralelas.

El levantamiento del cuerpo se realizó a las XX:XX, el carro de Camilo también fue trasladado al Complejo de Ciencias Forenses.

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