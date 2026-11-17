Una motocicleta blanca, en la que viajaban dos hombres vestidos de negro, es la pista que siguen los agentes judiciales para dar con los responsables del asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

Vladimir Muñoz, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que esa es la descripción preliminar que tienen de los sospechosos que interceptaron al comunicador cuando viajaba en un pick up rojo por la ruta 32, en sentido de Guápiles hacia San José.

“Se habla de momento de una motocicleta blanca con dos sujetos a bordo, con vestimentas de color negro. En este momento estamos buscando cámaras y demás para tratar de determinar la ruta de escape”, indicó Muñoz.

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Camilo Rodríguez, murió dentro del carro pick up que manejaba. Foto Alonso Tenorio (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

En la escena del crimen los investigadores localizaron, al menos, 10 casquillos, aunque la cantidad de disparos podría ser mayor.

El subdirector del OIJ también confirmó que Rodríguez no contaba con protección policial, pues no estaba incorporado al programa de protección de víctimas y testigos.

Las autoridades buscan grabaciones de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido de los sospechosos y establecer hacia dónde escaparon después del ataque.