El periodista Camilo Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida, pero no llegó a ingresar al Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

Camilo Rodríguez fue asesinado este 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo, en Heredia, mientras se desplazaba en su vehículo. (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)

Así lo confirmó la tarde de este lunes 16 de noviembre el fiscal general de la República, Carlo Díaz, quien explicó que el comunicador sí permanecía en el componente de atención, luego de que fuera remitido a esa oficina.

La información se la dio Díaz a Telenoticias después de que se confirmara el homicidio de Rodríguez, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de un vehículo en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

El jerarca explicó que recibió información preliminar del jefe de la Oficina de Atención y Protección, en la que le dijeron que el periodista no aceptó las condiciones o recomendaciones que le planteó el equipo técnico para incorporarse al componente de protección.

“Don Camilo Rodríguez denunció en su momento y oportunamente algunas amenazas contra su vida. Por supuesto, también parte de nuestra función es darle protección, en este caso, a las víctimas que denuncian amenazas”, comentó Díaz.

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El fiscal general aclaró que el programa tiene dos componentes: uno de atención y otro de protección a víctimas y testigos.

Camilo Rodríguez

En el primero, en el que permanecía Rodríguez, se brindan ayudas socioeconómicas y psicosociales, que pueden incluir apoyo económico y psicológico.

En cambio, para ingresar al componente de protección, las personas deben aceptar una serie de condiciones y recomendaciones establecidas por el equipo técnico.

“De lo que me informa el jefe de esa oficina, él no se sometió a las propuestas que se le sugirieron y simplemente se mantuvo en el programa de atención”, explicó.

Díaz reconoció que todavía no tenía el detalle de cuáles fueron las recomendaciones específicas que los profesionales le plantearon al comunicador.

También señaló que la incorporación al programa de protección es voluntaria y que la persona debe aceptar las condiciones propuestas para recibir ese tipo de resguardo.

Investigación buscará a los responsables

Sobre el homicidio, el fiscal general indicó que la Fiscalía de Heredia atendería la escena junto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La fiscal adjunta de Heredia, Tatiana Chávez, fue informada del caso y, según Díaz, también se contemplaba su presencia en el sitio.

El jerarca aseguró que se realizará una investigación exhaustiva para identificar a quienes participaron en el crimen.

“Va a ser una investigación exhaustiva para poder determinar quiénes fueron las personas autores materiales, pero también los intelectuales”, afirmó.

El asesinato ocurrió la tarde de este lunes. La Cruz Roja recibió el despacho a las 3:21 p. m. para atender a una persona herida de bala en San Miguel de Santo Domingo, sobre la ruta 32.

Al llegar, los cruzrojistas encontraron a un hombre dentro de un vehículo con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

Ahora, las autoridades deberán esclarecer quiénes estuvieron detrás del ataque y si existe alguna relación entre las amenazas que Rodríguez había denunciado anteriormente y el homicidio.