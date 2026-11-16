Asesinato de Camilo Rodríguez, San Miguel de Santo Domingo de Heredia. (José Cordero/José Cordero)

El periodista costarricense Camilo Rodríguez no llevaba chaleco antibalas cuando fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre, en la ruta 32, cerca de Santo Domingo de Heredia.

La Cruz Roja confirmó que el comunicador no portaba esa protección cuando atendieron la emergencia. El detalle llama la atención porque, en videos publicados anteriormente, Rodríguez había contado que expertos en seguridad le recomendaban utilizarlo.

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En este carro viajaba Camilo Rodríguez (Alonso Tenorio /La Nación)

Camilo Rodríguez fue asesinado este lunes.

De hecho, el periodista había comenzado a usar el chaleco con mayor frecuencia, según lo que mostraba en sus publicaciones. Sin embargo, este lunes no lo llevaba puesto cuando ocurrió el ataque.

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El vehículo en el que viajaba

Rodríguez se encontraba en un pick up marca Great Wall, modelo 2017, cuando fue atacado.

Según los datos registrales consultados, el vehículo tiene un valor fiscal aproximado de ₡3,5 millones y registra un marchamo pendiente de poco más de ₡215.000.

El ataque ocurrió en la ruta 32 y provocó un operativo policial en la zona.