Parmenio Medina fue asesinado en el 2001 (JOHN DURAN/John Durán)

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez este lunes recordó otro homicidio en condiciones muy similares, el del también comunicador Parmenio Medina.

Uno de los puntos más llamativos es la cercanía en la que ocurrieron ambos hechos: los dos ataques se dieron en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, con una diferencia de 25 años.

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Parmenio Medina fue asesinado en condiciones similares

Medina, creador y exdirector del programa radial La Patada, fue baleado el 7 de junio del 2001, cerca de las 4:30 p. m., luego de grabar el espacio, cerca de su casa.

La manera, según cómo se presumen los hechos en el caso de Camilo, habría sido por parte de sicarios que lo abordaron cuando estaba en un vehículo.

Otra similitud es que ambos eran periodistas que se dedicaban a señalar hechos de corrupción, delitos y a personas que estaban involucradas en el narcotráfico.

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El homicidio de Parmenio Medina marcó al periodismo costarricense

El asesinato se Parmenio Medina marcó un antes y un después en Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Por el caso de Parmenio, el empresario Omar Chaves Mora fue condenado a 35 años de prisión en el 2003 por ordenar el asesinato, pena que luego purgó en casa por cárcel con una tobillera desde el 2019.

El homicidio de Parmenio marcó un antes y un después en el periodismo costarricense y en el país en general, por lo que implicó el asesinato de un periodista para callarlo por las denuncias que realizaba.

La Patada era un programa que combinaba sátira y entretenimiento con periodismo de investigación donde Medina denunciaba actos de corrupción, abusos de funcionarios públicos y decisiones que afectaban el interés nacional.