Camilo Rodriguez fue asesinado este lunes. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

El último video que publicó el periodista costarricense Camilo Rodríguez en sus redes sociales fue compartido muy poco tiempo antes de que lo asesinaran este lunes 16 de noviembre.

En el clip, que publicó en su cuenta de TikTok, se observa parte de un paisaje verde y lo que parece ser una iglesia. Mientras muestra las imágenes, el comunicador dice: “Como flores a la orilla de los caminos, los templos, los templos siempre”.

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La publicación tomó un significado especial entre sus seguidores luego de que se conociera que Rodríguez había sido asesinado a balazos durante la tarde, en el distrito de San Miguel, en Santo Domingo de Heredia.

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Camilo Rodríguez compartió su último video en TikTok dos horas antes de ser asesinado. (Cortesía)

Seguidores reaccionaron al último video de Camilo Rodríguez

Después de conocerse la noticia, varias personas comentaron la publicación y expresaron su tristeza por la muerte del periodista.

Entre los mensajes que dejaron sus seguidores destacan: “Se despidió Camilo, que en paz descanse”, “Todavía estoy en shock”, “Que Dios lo reciba en sus regazos” y “Se estaba despidiendo, no lo puedo creer”.

El ataque ocurrió cuando Rodríguez viajaba en un vehículo por la ruta 32, en sentido hacia San José, luego de venir de la zona de Guápiles.

El vehículo en el que viajaba

El periodista se trasladaba en un pick up marca Great Wall, modelo 2017. Según los datos registrales consultados, el vehículo tiene un valor fiscal aproximado de ₡3,5 millones y registra un marchamo pendiente de poco más de ₡215.000.

Además, el automotor aparece inscrito a nombre de una persona de apellido Chaverri, no del comunicador.

El asesinato provocó un operativo de la Fuerza Pública en la zona mientras las autoridades atendían la escena.