El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) se pronunció este lunes tras el asesinato del periodista y comunicador Camilo Rodríguez en Santo Domingo de Heredia. La organización condenó los hechos y exigió una investigación exhaustiva.

“El IPLEX condena este crimen y exige a las autoridades una investigación pronta, independiente, rigurosa y exhaustiva, que permita determinar quiénes participaron, quiénes ordenaron y financiaron el homicidio y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones”.

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Según el instituto, la investigación por realizarse debe establecer si existe alguna relación entre el asesinato y la actividad periodística realizada por Rodríguez, la cual incluía publicaciones de denuncia.

Además, indicaron que el asesinato de un periodista trasciende a la víctima mortal. Se trata, según el comunicado, de un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la ciudadanía a recibir información.

09/11/2017 Fotos: camilo rodríguez fotos para el topo

Recuerdan a Parmenio

En el comunicado de prensa emitido se menciona el asesinato del periodista radiofónico Parmenio Medina, quien hace 25 años fue asesinado también en Santo Domingo de Heredia, después de realizar investigaciones y denuncias públicas y haber recibido amenazas.

“La similitud geográfica y el carácter periodístico de ambos casos obligan a recordar que el asesinato de Medina constituye uno de los episodios más graves contra la libertad de prensa en la historia reciente del país”.

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Asimismo, la organización exigió garantizar la seguridad de periodistas, comunicadores y ciudadanos que denuncian narcotráfico, corrupción, crimen organizado y otros asuntos de interés público, evitar desde las instituciones públicas cualquier discurso que estigmatice o deslegitime al periodismo profesional, y fortalecer los mecanismos de prevención y protección para periodistas y personas amenazadas por ejercer su libertad de expresión.