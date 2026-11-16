Camilo Rodríguez era un periodista y comunicador que también incursionó en distintas áreas como política y literatura.

El periodista costarricense Camilo Rodríguez, de 51 años (nació el 14 de febrero de 1976), fue asesinado la tarde de este lunes en las cercanías de Dekra, en Santo Domingo de Heredia.

Rodríguez era un reconocido periodista y escritor, quien había tomado relevancia tras denunciar supuestas redes de lavado de dinero y corrupción. Había sido aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Renovación Costarricense y, tras ser rechazada la ratificación por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), fue designado candidato a diputado por San José del Partido Aquí Costa Rica Manda.

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Camilo del Carmen Rodríguez Chaverri tenía más de 30 años como periodista de radio, prensa y televisión. Según el TSE, además de periodismo, tenía estudios en Publicidad, Relaciones Públicas, Administración, Psicología, Filología, Lingüística y Cine.

Según su reseña en el TSE, poseía amplia formación académica.

Junto a esto, tenía un doctorado en estudios latinoamericanos, en educación para la cultura y el arte y en filosofía de la comunicación.

Según esta biografía del Tribunal de Elecciones, tenía una lucha para recobrar el vínculo con tres de sus cuatro hijos.

Además de la gran cantidad de libros que escribió (él afirmó que escribió 168) en torno a la historia, religión, tradiciones y personajes costarricenses, fue conductor de programas como Alto Contraste e Iglesias de Costa Rica, donde visitó gran parte de los templos a lo largo y ancho del territorio nacional. Asimismo, fue colaborador de distintos medios del país.

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El asesinato del periodista ha causado conmoción, debido al contexto de las denuncias que realizaba en torno a grupos del crimen organizado y del narcotráfico, así como otros elementos.