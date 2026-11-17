Camilo Rodríguez estuvo la noche del domingo con su abogado y amigo, Jorge Jiménez Aguilar, ambos compartieron un rato agradable en familia.

La noticia de su crimen cerca de la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, lo tiene devastado.

Asesinato de Camilo Rodríguez, San Miguel de Santo Domingo de Heredia.Fotos José Cordero (José Cordero/José Cordero)

Este lunes, todavía golpeado por la noticia, el abogado dijo a Noticias Repretel que tenía grabaciones de las cámaras de seguridad de su oficina, donde quedaron registradas las que serían las últimas horas que compartieron.

Jiménez describió a Camilo como un hombre culto, orgulloso de haber logrado que sus publicaciones llegaran a personas jóvenes y que lo reconocieran en la calle.

Los conductores se trasladasn por vías marginales tras el asesinato a balazos del periodista Camilo Rodríguez en Heredia. Fotos: José Cordero (Alonso Tenorio/La Nación)

Pero detrás de las conversaciones también había preocupación por su seguridad.

El abogado aseguró que Rodríguez le había contado sobre amenazas y situaciones que lo hacían sentirse vigilado. Incluso relató que, en una ocasión, revisaron la placa de un vehículo que permanecía cerca de su apartamento y que, según su versión, pertenecía a una institución gubernamental.

También afirmó que el periodista había recibido asesoría en temas de seguridad y que, en los últimos días, ambos conversaron sobre la posibilidad de comprar un teléfono con antena satelital para mejorar sus comunicaciones.

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“Sí había ya intentos en hacerle daño”, sostuvo Jiménez, quien mencionó problemas recurrentes con sus líneas telefónicas y el cierre de páginas de Facebook en las que Camilo difundía sus publicaciones.

Camilo Rodríguez

El chaleco antibalas que algunas veces utilizaba Camilo no lo acompañaba hoy. Así lo confirmó su abogado quien aseguró que el periodista había relajado algunas de sus medidas de seguridad en los últimos días.

Pide que respeten a sus padres

En medio del dolor, Jiménez hizo un llamado a la comunidad para que no llamen ni visiten a los padres de Camilo, quienes son adultos mayores y atraviesan un momento especialmente difícil por la muerte de su hijo.

El abogado recordó que el comunicador era muy cercano a sus padres y que esta misma tarde había estado pendiente de ellos.

La tristeza se convirtió también en un reclamo de justicia. Jiménez aseguró que Camilo había entregado información a autoridades nacionales e internacionales sobre asuntos relacionados con el narcotráfico y que espera que esas investigaciones no queden en el olvido.

“Y como lo dije en un audio de WhatsApp, digo maldigo mil veces a los malnacidos que hicieron esto, que tienen que pagarlo, pero no lograron callar la voz de Camilo. Con esto se hace inmortal”, expresó con indignación.

El abogado insistió en que la muerte del periodista no debe silenciar las denuncias que realizó y pidió que los responsables respondan ante la justicia.