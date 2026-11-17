Medios de América y Europa replican noticia de asesinato de Camilo Rodríguez. (Cap/Captura de pantalla)

Tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, distintos medios de comunicación a nivel internacional han replicado la noticia de la muerte del controversial comunicador.

El medio Infobae, de Buenos Aires, Argentina, replicó la información suministrada por la agencia internacional de noticias EFE y tituló la nota: “Asesinan en Costa Rica a un periodista que denunciaba casos de narcotráfico”, destacando las denuncias que Rodríguez realizaba contra el crimen organizado.

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Por su parte, el medio La Prensa de Panamá también difundió la información de EFE, alimentando la noticia con un pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Costa Rica y con declaraciones emitidas por el fiscal general, Carlo Díaz. Asimismo, recordó a los dos periodistas asesinados antes de Camilo: Parmenio Medina en 2001 e Ivannia Mora en 2003.

El Diario de Centro América, un medio estatal de Guatemala, también replicó la noticia e incluyó las declaraciones del fiscal general a Canal 7, donde indicó que el comunicador había recibido amenazas contra su vida y estaba en un programa de atención a víctimas y testigos.

El medio Unitel de Bolivia replicó también el suceso, describiendo a Rodríguez como “periodista que denunciaba casos de narcotráfico”. Lo mismo hizo el medio Swissinfo.ch de Suiza, que también tituló de esa forma a raíz de los despachos de EFE.

La conocida DW, cadena alemana e internacional de noticias hizo eco de la noticia. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La cadena internacional alemana Deutsche Welle (DW) también replicó la noticia, tomando los datos de EFE y La Nación.

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Asimismo, medios como Confidencial de Nicaragua, N+ de México y Vanguardia de Colombia se han hecho eco de la noticia, la cual ya trasciende las fronteras de nuestro país.