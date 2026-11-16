La presidenta Laura Fernández se reunió con su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella, en su primera visita internacional. (Joel_Gonzalez/La Nación)

Tras el asesinato del periodista y comunicador Camilo Rodríguez, la presidenta Laura Fernández se pronunció sobre la situación mediante un video difundido por la Presidencia de la República.

“Me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, dice la presidenta Fernández en el inicio del video.

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Según Fernández, en su posición como presidenta de la República, instruyó a todos los cuerpos policiales a que brinden apoyo en la investigación del suceso, para “castigar” a los asesinos de Camilo.

“Quiero aprovechar para enviar un mensaje solidario a sus familiares, espero que Dios los llene de paz y de fortaleza en un momento tan duro”, concluyó la mandataria.

Laura Fernández se refirió al asesinato de Camilo Rodríguez

Chaves no ha hablado

La Teja consultó a Presidencia si el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, se va a referir al asesinato de Camilo Rodríguez.

La consulta de La Teja surge por un video de Chaves, del pasado 30 de setiembre, donde hizo una declaración referente a Camilo Rodríguez.

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“Ya no puede creer a un hombre que ha hecho las cosas que Camilo Rodríguez ha hecho y ha dicho. Ya eso es para mí está muerto, es más, se lo digo así: nunca estuvo vivo. Ni siquiera hasta para mentir se ocupa ser inteligente”, dijo Chaves durante una pregunta que le hicieron en un evento que realizó el Gobierno en Puntarenas.

Sin embargo, hasta este momento no hemos recibido respuesta sobre esa consulta,