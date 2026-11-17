Fiscalía abrió nueva causa penal contra Rodrigo Chaves. (Jose Cordero/José Cordero)

La Fiscalía General de la República abrió una causa penal contra el expresidente y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, por el presunto delito de tráfico de influencias.

Esta medida se debe a las actuaciones y comentarios realizados por Chaves durante un conversatorio llevado a cabo el 4 de noviembre en Turrúcares de Alajuela, donde incluso los vecinos denunciaron un presunto condicionamiento por parte del ministro sobre una serie de inversiones y mejoras para la comunidad, a cambio de que se aceptara el establecimiento de un relleno sanitario en la zona.

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El Ministerio Público recibió una denuncia que dio paso al inicio de la investigación en torno al presunto delito cometido por Chaves.

Conversatorio condicionado

En el conversatorio que Rodrigo Chaves sostuvo con representantes comunales y vecinos de Turrúcares y comunidades aledañas, se contó con la participación de otros jerarcas de distintos ministerios e instituciones. Los vecinos denunciaron un presunto condicionamiento y “una convocatoria con dobles intenciones”.

Gustavo Morera, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel de Turrúcares, conversó en días recientes con La Teja, refiriéndose al tema y a la molestia que generó entre los pobladores.

Rodrigo Cháves ofreció obras a los vecinos de Turrúcares a cambio de que apoyen el relleno sanitario de EBI. (Captura de video de Presidencia. /Captura de video de Presidencia.)

“Llegaron endulzando el pueblo, ilusionándolo con todas las necesidades que tenemos porque sí, Turrúcares tiene muchas necesidades, dígase calles, salud, agua, colegios, escuelas, demás. Entonces vienen y nos ofrecen un megacolegio técnico, un Cencinai nuevo, un lugar para adultos mayores. ‘Bueno, sí, se los podemos dar, pero ya y que acepten el basurero acá’, nos dijeron”.

Además, el líder comunal señaló que el condicionamiento terminó siendo una especie de “amenaza”, pues en dicha reunión les dieron 22 días de plazo para aceptar el basurero con las obras de mejora o el basurero sin ellas.

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Condicionamiento sin condenar

“Inició como un intercambio, pero siento que al final termina como amenaza, o sea, es esto, o en 22 días se acaba el tiempo y el basurero viene porque viene”, indicó Morera, quien además agregó que las mejoras son muy necesarias para la comunidad, ya que abarcan temas de salud, educación, vías, etc.

Tras las declaraciones emitidas por Chaves, diputados de las fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa acusaron al ministro por las acciones y el condicionamiento realizado; sin embargo, la fracción oficialista de Pueblo Soberano rechazó la moción que buscaba condenar el accionar del jerarca.