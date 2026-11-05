Decepción total en Turrúcares: Gobierno llegó prometiendo obras, pero vecinos aseguran que todo era una “trampa”

Líderes comunales denuncian que el conversatorio para hablar de las necesidades de la zona, terminó en amenazas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Tras el conversatorio realizado en Turrúcares de Alajuela, donde los vecinos se opusieron a la construcción de un relleno sanitario, La Teja conversó con líderes comunales.

Ellos denuncian “un condicionamiento” por parte del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y una “convocatoria con dobles intenciones”.

En la actividad se observó cómo Chaves mandó a sentarse a una regidora que se oponía al proyecto, y daba órdenes a los otros ministros que lo acompañaban, sobre obras que podrían dársele a la comunidad.

Una escucha condicionada

Gustavo Morera, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de San Miguel de Turrúcares, cuyo mensaje a Chaves se viralizó en redes sociales por decirle que había votado por él, pero que ahora veía que “estaba ciego”, indicó que los convocaron para escuchar sus necesidades, pero terminaron condicionándolos.

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“Llegaron endulzando el pueblo, ilusionándolo con todas las necesidades que tenemos porque sí, Turrúcares tiene muchas necesidades, dígase calles, salud, agua, colegios, escuelas, demás. Entonces vienen y nos ofrecen un megacolegio técnico, un Cencinai nuevo, un lugar para adultos mayores. ‘Bueno, sí, se los podemos dar, pero ya y que acepten el basurero acá’, nos dijeron“.

El líder comunal señaló que este condicionamiento terminó siendo una especie de “amenaza”, pues les dieron 22 días de plazo para aceptar el basurero con las obras de mejora o el basurero sin ellas.

“Inició como un intercambio, pero siento que al final termina como amenaza, o sea, es esto, o en 22 días se acaba el tiempo y el basurero viene porque viene”.

Morera explicó que San Miguel, donde pretenden ubicar el relleno, es un lugar tranquilo y de ambiente sano; condiciones que cambiarían drásticamente con la obra.

Un vecino de Turrúcares se le plantó a Chaves ante condicionamiento de obras de desarrollo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Yo he soñado con nunca salir de San Miguel y que mis hijas crezcan en San Miguel por la paz, por la tranquilidad y por el aire que se respira. Usted puede salir y respirar el aire más puro que pueda encontrar. Y la tranquilidad.

Con esta cosa ahora ni siquiera salir acompañados con los padres de familia se va a poder. No veo que los niños puedan salir a jugar a la plaza porque ya daría pánico por la cantidad de camiones que tienen que entrar, pues, entran por esta calle donde ellos tienen que transitar para ir a un parquecito, para ir a la plaza, para ir a la catequesis o para ir a la escuela”.

Sobre el mensaje dirigido a Chaves, reconoció haberse equivocado al votar por él: “Creí que él iba a ser otro tipo de líder (…). Tenía que sacar esa decepción”, comentó.

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Problemas y urgencias en la zona

Andrés López, presidente de la ADI de Turrúcares, también presente en el conversatorio, enumeró los problemas de la zona y sumó razones para rechazar el proyecto.

“Tenemos ejemplos palpables acá en Costa Rica (...), donde le ofrecieron caminos nuevos, donde le ofrecieron el menos daño ambiental, psicológico, social, cultural, porque todo implica. Le ofrecieron todo eso a estas comunidades y hoy por hoy las comunidades están pagando el precio”.

Además, destacó que la zona posee corredores biológicos, nacientes de agua, flora y fauna que se verían afectados. Entre las urgencias de los vecinos está el mal estado de la ruta 721, en abandono desde hace 30 años, así como la afectación en otras vías, puentes e infraestructura educativa.

El presidente de la ADI de Turrúcares denuncia el mal estado de las calles, el cual empeora sin hacerse ninguna intervención. (Cortesía/Cortesía)

Diputados reaccionan

La diputada Avril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que la situación fue inadecuada, pues se observó a un ministro comportándose como superior de sus pares, además de un aparente intento de comprar las voluntades de los vecinos.

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Por su parte, la fracción del Frente Amplio manifestó “reconocer la valentía de los vecinos” al oponerse al proyecto.