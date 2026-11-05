¿Cómo influye en Costa Rica la derrota de Donald Trump en el Congreso? Experto nos explican

Recientemente se llevaron a cabo las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos y a Donald Trump y el partido Republicano le fue fatal.

Estos comicios sirven para elegir a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, los cuales funcionan de manera similar a nuestra Asamblea Legislativa.

Tras estas votaciones, el Partido Demócrata obtuvo una victoria contundente, lo que se traduce en una pérdida de poder y apoyo en el Congreso para el actual presidente, Donald Trump.

Ante estos cambios en el gobierno estadounidense, surge una pregunta clave: ¿Afecta esto a Costa Rica? ¿De qué manera nos puede impactar de forma positiva o negativa? La Teja conversó con dos expertos en la materia para explicarlo en palabras sencillas.

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El politólogo Gustavo Araya detalla que uno de los principales cambios que podríamos sentir en el país tiene que ver con el comercio. Específicamente, señala las políticas de impuestos (aranceles) hacia una de las exportaciones más importantes de Costa Rica: los dispositivos médicos.

“Especialmente en el caso de dispositivos médicos que el gobierno (de Estados Unidos) consideró que era prudente analizar si se trataba de un sector sensible para la economía norteamericana, y después, diay, no ha tomado la decisión todavía y estamos ahí en vilo de si todavía dispositivos médicos es o no un sector estratégico para los Estados Unidos y que eso eventualmente en un arancel alto ahí nos vaya a afectar en medio de una desaceleración que ha sufrido el sector exportador”.

Uno de los productos más exportados en Costa Rica podría librarse de aranceles que los perjudicarían. (Cortesía Procomer/Cortesía Procomer)

Araya explica que, ahora que el presidente Trump no cuenta con el apoyo de la mayoría en el Congreso, es muy probable que se frene o se trabe más esta iniciativa.

Por otro lado, el experto menciona que los proyectos de seguridad con un enfoque más militar también podrían perder fuerza al no tener tanto respaldo de los congresistas en el Senado.

“El acuerdo que se tuvo con el gobierno de Donald Trump del Escudo de las Américas, digamos que se desinfla un poquito esa parte. Ya esa visión militarizante o de alguna manera tan marcada hacia ver la política de seguridad hacia la lucha contra el terrorismo, hacia la lucha contra las drogas y todo esto y militarizarla, se desincentiva. Entonces ahí Costa Rica digamos que no es que pierde, pero se ve afectada porque de alguna manera ese tipo de política no continúa”.

La cooperación en seguridad podría cambiar, advierten expertos. (SAUL LOEB/AFP)

Al consultarle al experto sobre si se vería una diferencia o variación en la relación entre el gobierno de Costa Rica y el norteamericano, Araya explica:

“No hay afectación relevante, digamos en términos reales, no hay una afectación relevante, porque tampoco es que el gobierno de los Estados Unidos haya sido pro-Chaves, por decirlo de alguna manera. Se acercó mucho en el proceso electoral cuando Marco Rubio se reúne con Laura Fernández y con el antiguo exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, pero digamos que también hay que matizarlo ya con los últimos acontecimientos. Ha habido una especie de distanciamiento de la Embajada Americana con respecto al Gobierno”.

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El politólogo menciona la ausencia de Laura Fernández en una reunión con el propio presidente Donald Trump, y el acercamiento que la embajada de los Estados Unidos en Costa Rica ha tenido con el Fiscal General Carlo Díaz y el Poder Judicial, muy criticado por el oficialismo.

Cambian las condiciones para Trump

El doctor Ronald Alfaro, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, también analizó este nuevo escenario y aclaró un punto fundamental para entender cómo funciona la política estadounidense.

Donald Trump fue el gran derrotado de las elecciones de medio periodo de Estados Unidos. (JON CHERRY/Getty Images via AFP)

“Puede que incluso esto de alguna forma cambie o transforme un poco el panorama en materia de los aranceles, habrá que ver, en el tema migratorio, en el tema de la cooperación en seguridad, en fin. Hay una serie de decisiones.

“Ahora, lo que hay que tener muy claro es que no es que estemos hablando de que el gobierno de Trump ya terminó, el gobierno de Trump continúa, tiene dos años, le falta la mitad... el tema es que ahora sus condiciones cambian, ese es el tema, o sea, son condiciones que cambian en ese escenario. Pero tampoco estamos hablando de que es el fin de ‘ya se acabó el gobierno’...”.

Alfaro añade que, debido a esta pérdida de control en el Congreso, es probable que el Partido Republicano (la agrupación política de Trump) se concentre en recuperar fuerzas a lo interno de su país para prepararse de cara a las elecciones primarias del 2027. Esto provocaría que América Latina, incluida Costa Rica, deje de ser una prioridad a corto plazo para los Estados Unidos.

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“Sí se va a perder un poco ese trabajo como le decía que se venía haciendo con esto del escudo de las Américas, y que el narcotráfico y todo el asunto. Puede que alguna de esas acciones queden, o se redireccionen”, concluyó el experto.