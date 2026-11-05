Vecino de Turrúcares estalla contra Rodrigo Chaves por polémico plan para crear relleno sanitario

Un vecino de Turrúcares se le plantó a Chaves ante condicionamiento de obras de desarrollo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Representantes del Gobierno, entre ellos ministros y presidentes de instituciones públicas, se hicieron presentes en un conversatorio realizado en el Liceo de Turrúcares, en Alajuela, para discutir la construcción de un relleno sanitario en la zona.

Dentro de los jerarcas asistentes estuvo el expresidente de la República y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien durante la actividad condicionó varias obras de desarrollo para el sector a que la Municipalidad de Alajuela dé el visto bueno al proyecto y a que los vecinos acepten la ubicación del relleno en la finca Bajo Pita.

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Con pancartas que rezaban “Turrúcares no se vende”, “no al basurero” y “¿Porqué no mejor en Monterán?“, los habitantes se plantaron firmemente ante la propuesta. Gustavo Morera, representante de la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel, cuestionó de frente el accionar de Chaves.

“Don Rodrigo yo voté por usted en sus elecciones, no lo voy a negar, pero hoy me vine a dar cuenta que yo estoy ciego, porque no me encanta la idea que nos venga a ofrecer el cielo y la luna a cambio de tener que comer todos los días a la par de un basurero”.

Previo a esta intervención, Morera expuso que en Turrúcares los vecinos deben desplazarse largas distancias o esperar varios días para acceder a una cita médica en el Ebais, sumado a muchas otras necesidades que aquejan a la comunidad.

Vecino les invitó a conocer Turrúcares para que vean si es propicio para hacer el relleno o no. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Además, cuestionó la cantidad de camiones recolectores que transitarían por la zona rumbo al relleno, advirtiendo el peligro que esto representaría para sus hijas: “Yo no vivo en un condominio, yo vivo a la par de la calle”, indicó.

“No me parece que nos ofrezcan todo a cambio de, creo que no es justo. No es solo que no queramos, es que no se puede. Tenemos el corredor biológico Garcimuñoz, donde tenemos nacientes de agua registradas, está el cono aéreo donde empiezan a aterrizar los aviones al Juan Santamaría”.

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Finalmente, el vecino instó a las autoridades a que recorran y conozcan verdaderamente Turrúcares, para que, con base en esa realidad, determinen si en efecto es un lugar apto para albergar un basurero.