El durísimo relato de una pulseadora que celebra el aumento a las empleadas domésticas

El sector de trabajadoras domésticas celebra el aumento del salario mínimo, lo que les ayudará a muchas a sufragar sus gastos. (Canva/Canva)

Tras el anuncio del aumento del salario mínimo para quienes desempeñan labores domésticas, las trabajadoras de este sector celebran la medida, lo que mejorará sus ingresos.

Ofelia Miranda, una pulseadora que con su labor sacó adelante a su hijo y mantiene su hogar, le contó a La Teja que este ajuste salarial trae consigo una gran alegría, en especial para las madres solteras. Ella también forma parte de la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes).

“Pensar en que las empleadas domésticas pagamos pases, que los pases suben, que el salario mínimo del empleado doméstico ha sido tan vulnerable, el más vulnerable de todos, está bonito el aumento”.

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Justamente, sobre el costo de los pasajes, ella indica que entre las compañeras del gremio comentan constantemente esta situación, ya que los aumentos en las tarifas de autobús complican sus desplazamientos.

“Yo, en mi caso, viajo desde San Juan de Dios de Desamparados hasta Tres Ríos. Eran 2.000 colones por día, con un salario mínimo tan bajo. Usted métale la pluma; o sea, llegábamos a la quincena con monedas de 10 colones, siempre hacemos ese comentario entre nosotras. Y ahora con el aumento de los buses, o sea, nos desequilibramos todas, entonces que llegue esta noticia, nos vamos a ayudar más con los pases”.

Ofelia conversó con La Teja, contando la ayuda que traería el aumento salarial a ella y sus colegas. (Cortesía/Cortesía)

Como jefa de hogar, comenta que ante el alto costo de la vida, este incremento representa un gran alivio tanto para ella como para muchas otras mujeres en su misma condición, quienes deben asumir múltiples responsabilidades económicas mes a mes.

“Estamos hablando de que pagamos alquileres, que tenemos hijos que estudian, que debemos trasladarnos al trabajo. Es cierto que muchísimas compañeras empleadas domésticas que en los trabajos les dan como un bono quincenal de 10.000 colones para que se ayuden con los pases. ¡Qué linda actividad! qué lindo es esto. Pero no es de ley, es como de una conciencia social, pero no todas recibimos ese beneficio por parte de los patronos".

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Ofelia explica que durante varios años ganaba ₡110.000 por quincena, lo que la obligaba a ser muy ordenada con sus gastos. Debía dividir sus ingresos mensuales: una quincena para pagar el alquiler de su casa y la otra para comprar comida. Incluso, recuerda que en la quincena destinada al pago de la vivienda “no nos comprábamos ni un fresco”.

Asimismo, ella le inculca a su hijo que siempre se puede salir adelante, poniéndole como ejemplo los esfuerzos que ella misma realizó.

Ofelia ahora le enseña a su hijo que él puede salir adelante, así como ella le ayudó para lograr su bachillerato. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock)

“La casita que alquilo en San Juan de Dios vale 85.000 colones, pues no es lo más bonito que existe, pero nos ha dado dignidad para vivir allí. Yo pude, le digo yo, y nunca te faltaron los cuadernos, nunca te faltaron los zapatos, nunca te fuiste sin comer a la escuela; a veces no es la cantidad que uno reciba de salario, es lo ordenado o no que seamos, porque hay gente que puede ganar 1 millón y andan peor que yo seguramente. Pero yo siempre fui de esa prioridad, priorizar el alquiler, los cuadernos, los pases de Santiago todos los días y así se logró graduarse de bachillerato”.

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Con este ingreso adicional que percibirá en su salario a partir del 2027, Ofelia asegura que continuará priorizando el ahorro ante cualquier eventualidad, e incluso destaca: “va a haber un poquito más de dinero como para ir a comerse alguito afuera, o incluso para hacer un pequeño ahorro”, concluyó.