Cultura da reporte del daño a monumento vandalizado y estudiantes se defienden

Ministerio de Cultura denunció daños a conjunto escultórico de José Figueres en la Plaza de la Cultura. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) comunicó que los daños ocasionados recientemente a la escultura “La abolición del ejército”, ubicada frente al Museo Nacional, representan un grave riesgo para la obra. Incluso, las autoridades advirtieron que no se garantiza que pueda ser restaurada por completo.

Ante esta situación, el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) activó los protocolos de atención correspondientes y presentó una denuncia ante las autoridades judiciales por el acto de vandalismo.

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De acuerdo con los especialistas que elaboraron el informe técnico: “La afectación alcanzó las distintas figuras escultóricas que componen el conjunto monumental, observándose daños visibles en diversos sectores de las esculturas, incluyendo áreas de especial relevancia estética y material”.

Al ser rayada la superficie metálica, la restauración se complica. (Ministerio de Cultura/Ministerio de Cultura)

Este escenario compromete la integridad de la pieza, ya que la pintura en aerosol fue aplicada sobre superficies metálicas que poseen texturas y pátinas propias de su envejecimiento natural. Esta condición dificulta severamente los procedimientos de limpieza y restauración.

“Durante las primeras pruebas realizadas por el personal especializado del MNCR, se determinó que no es posible garantizar la eliminación completa de la pintura. Incluso mediante procedimientos técnicamente adecuados, podrían permanecer residuos en los poros e irregularidades de las superficies escultóricas, con posibles consecuencias permanentes para su conservación”, detalló la institución en el comunicado.

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Al respecto, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, señaló que, si bien es importante respetar el derecho a manifestarse, la ciudadanía debe tener responsabilidad con los espacios públicos.

Publicaciones en redes mostrarían a presuntos culpables por los daños, estudiantes niegan tener relación. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Por su parte, estudiantes aclararon que no tuvieron participación en los daños ocasionados al monumento. Mediante publicaciones en redes sociales, se ha denunciado que el acto vandálico ocurrió en horas de la madrugada y fue perpetrado por personas encapuchadas, quienes serían totalmente ajenas a las protestas.