Último mensaje del papa León XIV podría caer fuerte en Costa Rica

El papa León XIV lanzó este miércoles 4 de noviembre un fuerte mensaje contra la explotación y las condiciones laborales que ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, preocupaciones presentes en Costa Rica desde que se debate sobre las jornadas 4x3 en nuestro país.

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El máximo jerarca de la Iglesia católica defendió el trabajo como una actividad que debe permitir el desarrollo personal, atender las necesidades familiares y participar en la vida social.

El papa León XIV defendió los derechos laborales durante su mensaje de este 4 de noviembre. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Salud y vida de los trabajadores

En el mensaje compartido en X, el pontífice expresó:

“Mediante el trabajo, el ser humano se desarrolla como persona, satisface las necesidades familiares, expresa su talento, participa en la vida social y construye un mundo mejor colaborando en la obra creadora de Dios. El verdadero desafío es ofrecer a todos oportunidades de sacar partido de sus propias capacidades: no son aceptables el desempleo, la explotación o las condiciones laborales que ponen en peligro la salud y la vida misma (Gaudium et Spes, 67)”.

La defensa de esos derechos permite relacionar sus palabras con la discusión costarricense, que debate si aprobar o no el proyecto de jornadas 4x3, que haría que las personas trabajen 12 horas seguidas y pierdan el pago de horas extra.

Jornadas de 12 horas generan preocupación

Las jornadas 4x3 plantean turnos diurnos de 12 horas durante cuatro días por semana. (Shutterstock/Shutterstock)

El 8 de octubre la iniciativa fue aprobada en primer debate con una votación de 31 votos a favor (30 legisladores de Pueblo Soberano y Abril Gordienko del PUSC) y 19 en contra (legisladores del PLN y el Frente Amplio).

El texto plantea jornadas diurnas de 12 horas durante cuatro días, con tres libres, y jornadas nocturnas de igual duración durante tres días, con cuatro de descanso.

Esto genera preocupación de sectores de salud sobre las consecuencias físicas y mentales de trabajar tantas horas al día, así como una mayor exposición a accidentes laborales y por el cuido de los hijos.

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A esas 12 horas se sumaría, para quienes deban desplazarse, el tiempo de traslado entre la casa y el trabajo, lo que reduciría el espacio disponible durante esos días para la familia, el descanso y la vida social.

Los defensores de la propuesta sostienen que permitiría atraer inversión y generar empleo. Frente a esa discusión, el mensaje del líder religioso coloca en el centro la dignidad del trabajador y la protección de su salud.