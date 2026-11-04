Hay una noticia relacionada con el marchamo que podría llegar a alegrarle el bolsillo a más de uno

El diputado Mangell Mc Lean, del Partido Liberación Nacional (PLN), no se da por vencido con el tema del perdón de marchamos atrasados.

Hace unos meses él propuso un proyecto de ley que pretendía que a quienes pagaran el derecho de circulación del 2027 se les perdonaran los marchamos que tenían atrasados, pero los diputados oficialistas rechazaron la iniciativa.

Diputado da nueva esperanza para quienes tienen marchamos atrasados y propone perdonarlos con una condición. (Rafael Pacheco)

Pese a la negativa de los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el liberacionista presentó un nuevo proyecto de ley sobre el tema. Ahora su objetivo es que el anhelado perdón se haga realidad a partir del 2028.

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¿Cómo funcionaría este gran alivio para el bolsillo?

La iniciativa, bautizada como “Ley de Alivio Económico para la Regularización de Deudas del Marchamo”, busca agregarle un transitorio a la Ley 7088.

Si se llega a aprobar, a los choferes morosos se les aplicaría una condonación total del monto principal, los ajustes, los intereses, las multas y todas las sanciones acumuladas.

El único requisito para ganarse este beneficio sería pagar el derecho de circulación del 2028 antes del 1 de enero del 2028.

Este es el segundo intento del legislador para que se perdonen marchamos atrasados. (José Cordero)

El perdón no sería parejo

Para proteger a la gente que de verdad la pulsea y necesita el vehículo para llevar el sustento a la casa, la ayuda aplicaría solo para carros y motocicletas con un valor fiscal igual o inferior a los ¢13.020.000.

La ley prohíbe darle este beneficio a los altos jerarcas de los Supremos Poderes como la presidencia, ministros, diputados, magistrados, alcaldes y presidentes ejecutivos; tampoco sus cónyuges podrán acceder al perdón de los marchamos atrasados.

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Una gigantesca deuda que nadie está cobrando

Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y el INS revelan que entre el 2015 y el 2026 se acumuló una morosidad de más de 10.6 millones de marchamos.

El diputado Mc Lean fue muy enfático al defender su proyecto y lamentó que el oficialismo le diera la espalda en el primer intento.

Diputado Mangell Mc Lean hará un nuevo intento para perdonar marchamos atrasados

“La gente nos escribe todos los días preguntando por este proyecto; no estamos pidiendo que se regale nada, esto representa un ganar-ganar”, aseguró el legislador.

Según explicó Mangell, con esta propuesta el Estado lograría mejorar su recaudación transformando deudas viejas en dinero real, mientras que miles de familias por fin recuperarían la paz y su movilidad.

Ahora habrá que ver si en esta ocasión los legisladores oficialistas, que son mayoría en el Congreso, cambian de opinión y apoyan la iniciativa, o nuevamente se ponen a la idea de perdonar los marchamos atrasados.