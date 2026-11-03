Popular juguete que sus hijos podrían tener en casa representa enorme riesgo porque tiene exceso de benceno

Revise los juguetes de sus hijos y si se encuentra un Squeezy Dumpling, lo mejor es que lo saque de inmediato.

El Ministerio de Salud dio a conocer hace unas semanas de una alerta internacional sobre estos juguetes y el gran peligro que representan, pero todavía se siguen viendo un montón en la calle y muchos papás se los compran a sus hijos sin tener presente el daño que pueden causar.

En Costa Rica se están vendiendo en tiendas y también en las calles, los vendedores ambulantes los andan por todo lado.

El Ministerio de Salud alertó sobre el peligro de estos juguetes. (Ministerio de Salud)

¿Cuál es el peligroso juguete?

Los Squeezy Dumplings son unos juguetes blandos, plásticos, que se puede estripar, de esos que muchos usan como artículos antiestrés o coleccionables (conocidos como tipo squishy).

Este muñequito viene empacado dentro de un recipiente de plástico que parece una canastita y tiene forma de un dumpling (como una empanadita china).

La gran alerta nació en el Reino Unido, donde las autoridades descubrieron que la capa de afuera de este juguete presentó niveles altísimos de benceno, por lo que fue retirado de inmediato.

LEA MÁS: Salud lanza alerta urgente por una bacteria encontrada en vegetales que usted podría tener en su casa

¿Qué le puede pasar a los pequeños?

Los expertos clasificaron este juguete como un producto de riesgo químico serio. Respirar este químico puede causar irritación fuerte en los ojos, la nariz y la garganta de los niños.

Pero la cosa no queda ahí. Si los chiquitos se exponen a cantidades elevadas, podrían sentir ardor en el tracto digestivo y presentar irritaciones en la piel.

La alerta internacional corresponde al juguete Squeezy Dumplings, un artículo sensorial tipo "squishy". (Ministerio de Salud)

El benceno es un químico tan peligroso que normalmente está en materiales industriales, por lo que su presencia en juguetes infantiles es inaceptable. Además, descubrieron que este producto no trae números de lote ni información clara en su empaque.

LEA MÁS: Guía completa sobre el nuevo marchamo digital: ¿cuánto cuesta? ¿dónde se pega? ¿cuánto dura? y datos curiosos

Recomendaciones para cuidar a su familia

Las autoridades de Salud dan consejos muy claros para evitar riesgos con este y otros juguetes:

- No utilice el producto: Si tiene el Squeezy Dumplings en casa, escóndalo de inmediato y manténgalo bien lejos del alcance de los niños.

- Revise las etiquetas: Fíjese siempre que cualquier juguete tenga etiquetado en español, diga la edad recomendada y tenga advertencias de seguridad que permitan su trazabilidad.

- Cuidado con los olores: Si el juguete desprende un olor químico muy fuerte, está pegajoso, decolorado o tiene fugas, ni se le ocurra comprarlo.

- Higiene ante todo: Si su hijo tocó un producto sospechoso, póngalo a lavarse las manos de una vez y evite a toda costa que se lo lleve a la boca o lo muerda.

En caso de que el menor ya presente irritación en ojos, nariz, garganta o piel, aleje el juguete, ventile el área, lávele la piel con mucha agua y busque valoración médica si los síntomas no se quitan.

Si hay de estos juguetes en su casa, mejor elimínelos. (Ministerio de Salud)

Denuncie a los comercios irresponsables

El Ministerio de Salud también le jaló las orejas a los comercios e importadores, ordenándoles que revisen sus inventarios y saquen de la venta estos juguetes peligrosos o aquellos de dudosa procedencia.

Si usted ve que en alguna tienda o página de internet venden este producto, no se quede callado, puede denunciar enviando un correo a drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr o acudiendo al Área Rectora de Salud más cercana.

Eso sí, trate de guardar fotos del juguete, el comprobante de compra y la información del vendedor para ayudar con la investigación sanitaria.