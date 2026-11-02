¿Quiere sacar la licencia? MOPT amplía horarios, pero deja por fuera a dos sedes

La DGEV mantendrá horarios ampliados para examen teórico durante todo el mes de noviembre. (MOPT /MOPT)

La Dirección General de Educación Vial recordó que durante todo el mes de noviembre se mantendrán los horarios ampliados para la realización de pruebas prácticas de manejo en casi todas sus sedes a nivel nacional.

La entidad, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), indicó que esta decisión forma parte de un esfuerzo continuo por mantener los plazos de atención de este servicio en un margen menor a un mes de espera.

Educación Vial comunicó que la atención se brindará de lunes a viernes, en un horario continuo de 7 a. m. a 7 p. m. Esta medida aplicará en todas las sedes, con excepción de las ubicadas en Montecillos de Alajuela y Río Claro, debido a la baja demanda de usuarios reportada en esas zonas.

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Asimismo, la institución detalló que los sábados del mes de noviembre (7, 14, 21 y 28) se habilitará la atención en la sede de Ciudad Vial, ubicada en Paso Ancho.

Quienes estén interesados en aprovechar el horario extendido para realizar su examen práctico deberán cancelar previamente el recibo correspondiente por ₡5.000.

Quienes aprobaron el examen teórico en febrero podrán optar por la licencia con ese mismo resultado hasta el 31 de diciembre. En el 2027 deberán hacer el examen teórico correspondiente a esta categoría. (MOPT/Cortesía)

Una vez realizado el pago, podrán ingresar con su usuario y contraseña al sitio web oficial (https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaPractica) para consultar los espacios disponibles y concretar su matrícula.

Las autoridades de tránsito recordaron que los aspirantes deben presentarse a la evaluación con su documento de identidad vigente y en buen estado, así como con el dictamen médico digital al día (emitido hace menos de 180 días).

También es requisito presentar los documentos del vehículo, es decir, el derecho de circulación y la inspección técnica vehicular, ambos al día.

Finalmente, la entidad aclaró un lineamiento importante: las personas que aprobaron el examen teórico antes del 27 de febrero de 2026 podrán utilizar dicha aprobación para matricular la prueba práctica tanto de automóvil como de motocicleta, con tiempo límite hasta el 31 de diciembre de 2026.

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A partir del 1 de enero del próximo año, esa aprobación será válida únicamente para el automóvil, por lo que quienes deseen la licencia de moto deberán aprobar nuevamente la prueba teórica específica para esa categoría.