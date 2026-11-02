Marchamo 2027: Así puede consultar cuánto debe pagar por su carro

Ya llegó uno de los momentos más temidos de los conductores en Costa Rica: saber cuándo deben pagar por el marchamo 2027.

Miles de conductores pueden pagar su marchamo desde este lunes 2 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cobro inició este lunes 2 de diciembre y el Instituto Nacional de Seguros ya habilitó la pataforma para poder consultar el monto.

Cabe recordar que, a partir de este nuevo periodo, la etiqueta o sticker del marchamo tendrá una validez de 10 años y estará disponible para todos los vehículos que cuenten con parabrisas.

Este innovador cambio tecnológico significa que los conductores ya no tendrán que apersonarse a las sucursales año tras año para retirar el distintivo físico, sino que el trámite y el pago anual se podrán realizar de forma 100% digital mediante Internet.

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¿Cómo saber cuánto paga?

Consultar el monto de su marchamo es muy fácil, solamente debe ingresar al sitio oficial del INS, acá le dejamos el enlace: https://marchamo.grupoins.com/

Ahí solamente debe poner el tipo de vehículo y el número de placa, pero ojo, ese último sin espacios en blanco ni guiones.