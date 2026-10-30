¡Se despide el papelito! Marchamo sale a cobro este lunes y trae un cambio particular

Cobro del marchamo dará inicio este lunes. (JOHN DURAN/John Durán / La Nación)

A partir del próximo lunes 2 de noviembre, saldrá al cobro el derecho de circulación correspondiente al periodo 2027, el cual llegará con una diferencia histórica en la dinámica de pago en comparación con los años anteriores.

A partir de este nuevo periodo, la etiqueta o sticker del marchamo tendrá una validez de 10 años y estará disponible para todos los vehículos que cuenten con parabrisas.

Este innovador cambio tecnológico significa que los conductores ya no tendrán que apersonarse a las sucursales año tras año para retirar el distintivo físico, sino que el trámite y el pago anual se podrán realizar de forma 100% digital mediante internet.

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Las nuevas etiquetas inteligentes fueron avaladas por el Instituto Nacional de Seguros (INS) y se encuentran listas para ser entregadas a los propietarios de vehículos a partir de este lunes. Cabe destacar que estos nuevos dispositivos también reemplazarán el tradicional documento de papel del derecho de circulación que se entregaba en el pasado.

Los montos a pagar por tipo de vehículo cambiarán para el 2027 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Variación en los costos del seguro

En materia económica, la Superintendencia General de Seguros (Sugese) anunció recientemente que algunas tarifas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), uno de los principales componentes del marchamo, experimentarán aumentos para 2027.

En el caso de los vehículos particulares, la prima pasará de los ₡30.238 vigentes a ₡31.881, lo que representa un incremento de ₡1.643. Por su parte, para las motocicletas y bicimotos, el aumento será de casi ₡5.000, ya que su tarifa pasará de ₡99.623 a ₡104.110.

El sector de los autobuses enfrentará el mayor incremento comunicado por las autoridades, pues pasará de cancelar ₡81.060 a ₡91.108, reflejando un alza superior a ₡10.000 en el pago de su póliza obligatoria.

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Sin embargo, otras categorías vehiculares experimentarán reducciones en sus obligaciones. Los automotores de carga liviana verán una disminución de ₡1.600 en su tarifa, mientras que los de carga pesada percibirán una rebaja de ₡834, fijando su pago en ₡34.170.

El gremio de los taxis también tendrá un alivio considerable en la tarifa por cancelación, ya que el monto bajará de ₡73.300 a ₡67.799, lo que se traduce en una disminución exacta de ₡5.501.

Según explicó la Sugese, estos ajustes tarifarios responden directamente al incremento sostenido en la cantidad de accidentes de tránsito registrados en las carreteras del país, así como a la mayor complejidad y gravedad de los siniestros recientes.

El INS brindará mayores detalles técnicos sobre la implementación definitiva del marchamo digital durante la mañana de este lunes, coincidiendo con el primer día oficial de cobro para el 2027.