Diputada desmiente a la presidenta Laura Fernández por polémico terreno en Guanacaste

El tiempo apremia y el terreno donde se pretendía construir el Área de Salud de Liberia se encuentra en medio de una disputa.

Tras la gira de la presidenta de la República, Laura Fernández, por el cantón de Liberia, varios vecinos le expusieron la urgencia de construir el nuevo edificio del Área de Salud local.

La mandataria indicó que conocía el proyecto, pero argumentó que el terreno donde se pretende edificar pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Bajo esa premisa, señaló que esta cartera debía donar el espacio a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, la diputada liberacionista Karol Matamoros desmintió a la mandataria mediante un video en el que explicó la verdadera situación registral de la propiedad.

Según la legisladora, el inmueble no pertenece al MOPT, sino a la Municipalidad de Liberia, institución que desde hace años está anuente a donar el espacio para el recinto médico.

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Matamoros detalló que el proceso se inició tras una auditoría que recomendó, bajo criterios técnicos, separar el Área de Salud del Hospital Enrique Baltodano. A partir de esa directriz, comenzaron los trámites para disponer del terreno.

“Es un terreno donde efectivamente ahorita se encuentra todavía el MOPT, un terreno que llevaba 50 años para ese momento de tener ocupado. Revisan si existe un convenio de ocupación entre la municipalidad y el MOPT y encuentran que no existe tal convenio”.

La diputada liberacionista Karol Matamoros desmintió a Laura Fernández al decir que el terreno es propiedad del Mopt, e instó a la mandataria a girar indicaciones para agilizar el paso del terreno a la CCSS. (Captura de pa/Captura de pantalla)

Según expuso la diputada, durante el proceso de donación, el MOPT impidió el ingreso al predio para realizar estudios técnicos. Aunque posteriormente hubo reuniones y se acordó un plan de desalojo, el ministerio incumplió y abrió un proceso contencioso administrativo alegando derechos posesorios.

Además, señaló que el oficialismo presentó un proyecto de ley para desafectar el terreno y autorizar su donación. No obstante, en dicho texto se ordena al MOPT que desaloje, lo que sería inviable porque implicaría pasar por encima del proceso judicial vigente.

“Es una venta de humo y por eso es que en ese video yo hago un llamado a la presidenta de la República para que ella con su investidura pueda más bien indicarle al ministro del MOPT que revoque ese proceso contencioso porque de otra forma el proyecto de ley pierde su utilidad”.

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Ante esta traba legal, la CCSS buscó una nueva opción de terreno en la zona, pero los altos costos de los avalúos impidieron encontrar otro lugar. Esta paralización preocupa a las juntas de salud, puesto que el fideicomiso para financiar la obra vence en 2031.

“La presidenta tiene toda la potestad para decir al ministro del MOPT que revoque el proceso contencioso, que desaloje, que se inicie la construcción en un área que ya cuenta con los estudios técnicos y que Liberia cuente con un área de salud, que ya tiene una población asentada que supera los 87.000 habitantes y que ahorita están siendo atendidos dentro de la infraestructura hospitalaria”.

El alcalde municipal indicó que la Municipalidad está a disposición de donar el terreno.

Para contrastar estas versiones, La Teja consultó al gobierno local. Mediante un audio, el alcalde de Liberia, José Calvo, ratificó que el terreno pertenece a la municipalidad desde 1980 y confirmó el litigio judicial con el MOPT.

Asimismo, el jerarca municipal dejó en claro que la voluntad del ayuntamiento es donar el espacio tanto a la CCSS para el centro médico como al Cuerpo de Bomberos para construir su nueva estación cantonal.

Este medio también solicitó al MOPT una posición oficial sobre el tema, pero al cierre de edición la respuesta continuaba en trámite.