¡Se les acabó la paciencia! El fuerte mensaje de los universitarios directo para Laura Fernández y Rodrigo Chaves

"No nos subestimen", fue el mensaje que enviaron representantes estudiantiles a Laura Fernández y Rodrigo Chaves. (Cortes/Cortesía)

Representantes de las asociaciones de estudiantes de las universidades públicas del país convocaron a una conferencia de prensa para pronunciarse contra los recortes al presupuesto de la educación superior.

En la convocatoria enviaron un mensaje directo a la presidenta de la República, Laura Fernández, y al actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Mia Fink, estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y activista, afirmó que “la paciencia del estudiantado de Costa Rica se acabó” y advirtió a los jerarcas del Ejecutivo que no subestimen a los universitarios.

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“Nosotros las personas estudiantes sabemos leer, sabemos pensar críticamente, sabemos entender decisiones que nos afectan, que nos perjudican (...). Y, principalmente, sabemos cuando se intenta desviar la atención ante estas decisiones”.

Fink aclaró que no están defendiendo privilegios, sino el mandato de la Constitución Política, la cual establece que se debe destinar un 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación estatal.

Agregó que, aunque los recortes no se han materializado por completo, les preocupa la intención del Gobierno, especialmente por el riesgo de que se cierren cupos para nuevos ingresos en las sedes regionales, lo que afectaría gravemente a las familias de zonas rurales.

Asimismo, los jóvenes cuestionaron la falta de apoyo estatal, recordando que invertir en educación es un factor clave para prevenir problemas como la inseguridad.

En la conferencia de prensa, se anunció que la marcha convocada por el sector agro si se realizará, y que los estudiantes los acompañarán. (Cortesía/Cortesía)

Por su parte, Daylana Wilshire, lideresa estudiantil y del sector agropecuario, destacó la unión del movimiento y apeló a la apertura de los jerarcas.

“Les pregunto a las personas que están en nuestro gobierno ¿por qué no pueden poner sus diferencias por aparte y dialogar inclusive con la oposición para construir esta versión país que todos los costarricenses queremos?

“El miércoles que acaba de pasar, debido a la presión en las calles, al esfuerzo del pueblo, a la lucha del sector agro, logramos hacer que la presidenta rechazara y archivara la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico”.

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La dirigente enfatizó que el movimiento estudiantil busca abrir esa misma vía de diálogo con las autoridades para negociar los presupuestos educativos.

Además, confirmó que la marcha convocada por los agricultores para el próximo 3 de noviembre se mantiene en pie, pues el sector aún tiene diversas demandas pendientes.

Finalmente, los universitarios recordaron la convocatoria para un plantón pacífico este 2 de noviembre a las 4:00 p. m. en la plaza de la Democracia.