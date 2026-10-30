Áreas de salud de Montes de Oca y El Carmen darán citas por las noches: vea cómo usar el nuevo servicio

A veces ir a sacar cita al Ebáis es toda una odisea. A las personas que cumplen con un horario laboral estricto les cuesta un montón ir al médico porque en la mayoría de estos centros de salud solo se atiende en horas de oficina.

Pensando justamente en facilitarles la vida a los usuarios, el área de salud El Carmen–Montes de Oca confirmó que ampliará su atención hasta las 8:30 p. m. a partir del próximo lunes 2 de noviembre.

El administrador del área de salud, Christian Barrantes Herrera, explicó que el gran objetivo de esta iniciativa es que las obligaciones diarias no le impidan a nadie cuidar de su salud ni realizar sus trámites importantes.

Áreas de salud de Montes de Oca y El Carmen darán citas en las noches. (Archivo)

¿Cómo va a funcionar este nuevo horario?

Cada Ebáis dispondrá de una tarde a la semana para atender exclusivamente a la población de su zona fuera del horario normal.

De lunes a jueves, esta anhelada consulta vespertina arrancará a las 4:30 p. m. y se extenderá hasta las 8:30 p. m.

Por su parte, si a su comunidad le toca los viernes, el servicio empezará una horita antes, a las 3:30 p. m. y cerrará a las 8:30 p. m.

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¡Tome nota! Este es el día que le toca a su comunidad

Para que no se eche el viaje en vano, aquí le detallamos el cronograma oficial. Busque su Ebáis y apunte el día que le corresponde:

- Lunes (Sede San Rafael–San Ramón): Atenderán a los vecinos de San Rafael Sur, San Rafael Norte y San Rafael Central.

- Martes (Sede Sabanilla): Les toca a Sabanilla, Mercedes y, ¡ojo aquí!, también a Vargas Araya Norte (quienes deben ir a esta sede de Sabanilla y no a la de Vargas Araya).

- Miércoles (Sede Vargas Araya–Lourdes): Vargas Araya Sur, Lourdes Sur y Lourdes Norte.

- Jueves: En la sede San Pedro atenderán a San Pedro Este y San Pedro Oeste. Además, en la sede San Rafael–San Ramón recibirán a los vecinos de San Ramón (apunten que a ustedes les toca jueves y no lunes).

- Viernes: En la sede Carmen atenderán a los dos Ebáis del Carmen, mientras que en la sede Vargas Araya–Lourdes recibirán a los vecinos de Cedros.

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También se podrán hacer trámites importantes, por ejemplo, pedir medicamentos. (Archivo)

¿Cómo sacar cita y qué otros trámites se pueden hacer?

Para apartar su cita, tiene dos caminos. Puede agendarla de forma digital por la aplicación EDUS o en la página web oficial desde tres días hábiles antes de la consulta.

Si usted es de los que prefiere hacer el trámite en persona, también se le asignarán citas el mismo día de la atención, madrugando a partir de las 6:30 a. m. en su respectiva sede.

En este horario no solo habrá consulta médica; usted también podrá usar el servicio de farmacia para entregar recetas o retirar sus medicamentos.

Además, tendrán habilitada la vacunación (según los esquemas de la institución) y podrá hacer esos trámites administrativos en la plataforma REDES que a veces tanto cuestan hacer durante el día.