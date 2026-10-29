Si los adultos mayores de su familia toman muchos medicamentos urge que usted lea esta información

Es muy común ver a los papás o abuelos con un montón de pastilleros llenos para tratar la presión, el corazón o el azúcar. Aunque estas medicinas son muy necesarias, tomar varias al mismo tiempo y sin un control integral puede convertirse en un verdadero peligro.

Durante el Congreso Médico Nacional 2026, los especialistas lanzaron una gran alerta sobre lo que ellos llaman “polifarmacia”, que es cuando una persona toma cinco o más medicamentos de forma crónica.

Médicos lanzan alerta sobre lo que ellos llaman “polifarmacia”, que es cuando una persona toma cinco o más medicamentos a diario. (Shutterstock)

El peligro de la mezcla sin control

La geriatra y gerontóloga Montserrat Méndez Brich explicó que acumular tratamientos sin una revisión integral aumenta mucho el riesgo de sufrir efectos adversos.

En Costa Rica, alrededor del 60% de los adultos mayores están en esta situación. De esos que toman tantas pastillas, seis de cada diez son mujeres.

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El principal problema es cuando los viejitos van a varios especialistas distintos (el del corazón, el de los huesos, el de los riñones) y nadie revisa en conjunto todo lo que están tomando.

A esto súmele el gran peligro de la automedicación o de mezclar los tratamientos con suplementos y productos naturales sin contarle al doctor.

Tenga siempre claro los medicamentos que toman sus adultos mayores. (Shutterstock)

Señales de alerta que no debemos ignorar

Las señales que revelan que el cóctel de pastillas está generando efectos negativos son muy claras: episodios de mareos, caídas frecuentes, mucha somnolencia o estados de confusión.

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Entre las complicaciones más serias de tomar tantos medicamentos inadecuados están las bajas severas de presión arterial, hemorragias y hasta deterioro cognitivo.

“El objetivo no es tomar menos medicamentos a toda costa, sino utilizar los adecuados, en las dosis correctas y con una indicación clara”, aclara la doctora Méndez.

Tenga presenta las señales que pueden indicar problemas de este tipo. (Shutterstock)

¿Qué debe hacer la familia?

La prevención empieza en la casa, por eso los especialistas dejan una gran tarea a los hijos, nietos o cuidadores:

- Haga una lista de oro: Mantenga en un papelito o en el celular una lista bien actualizada de absolutamente todo lo que toma su familiar, incluyendo tés, vitaminas o productos naturales. Llévela siempre a cada consulta médica.

- No invente con las dosis: Ningún medicamento debe iniciarse, suspenderse o modificarse sin consultar primero con un profesional de la salud.

- Revisión periódica: Acompañe a su adulto mayor a una valoración geriátrica integral para que el doctor revise si todavía necesita tomar todas esas pastillas o si se le puede simplificar el tratamiento.