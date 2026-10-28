Rodrigo Chaves prometió en 2022 acabar con la lista de espera para mamografías, pero la situación actual es realmente alarmante

Los datos más recientes de la CCSS indican que las listas de espera de mamografías han aumentado, lejos de disminuir como lo había prometido Rodrigo Chaves en el 2022. (Cortesía)

En el contexto del mes de prevención del cáncer de mama, la conciencia sobre las mamografías toma relevancia. Sin embargo, también nos recuerda una situación compleja que parece no acabar, y que trae consigo una promesa gubernamental que sigue sin cumplirse.

En octubre del 2022, el entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció en una conferencia de prensa, junto con las autoridades de salud, que solucionarían las listas de espera de exámenes de mamografía en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en un plazo de tres meses.

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En aquella oportunidad, el exmandatario indicó: “Soy impaciente con los números y por ello, en tres meses vamos a venir aquí y vamos a declarar victoria”. En ese momento, los datos de la Caja mostraban que alrededor de 32.000 mujeres estaban aguardando una mamografía, con una espera promedio de 87 días.

No obstante, según los datos recientes de la gerencia Médica de la CCSS, entre diciembre del 2022 y junio del 2026 las citas pendientes para este procedimiento aumentaron casi un 84 %, alcanzando una cifra total acumulada de 56.524 pacientes en espera.

Reacción política y normas incumplidas

Ante la gravedad que arrojó este información, la diputada liberacionista por la provincia de Puntarenas, Norjelens Lobo Vargas, remitió una solicitud formal de explicaciones al actual jerarca del Ministerio de Salud, Alexander Sánchez Cabo.

En sus declaraciones, la legisladora fue tajante al señalar la problemática: “El tiempo que una mujer espera por una mamografía o por un resultado puede significar la vida o la muerte. Nada hacemos con que ellas vayan si las van a poner a esperar meses. Dejar a las mujeres esperando atenta contra sus vidas”, sentenció la liberacionista.

En torno a estos incumplimientos, vale la pena recordar un elemento particular. Desde noviembre del 2024, se publicó en el diario oficial La Gaceta la norma nacional para la atención integral del cáncer de mama en Costa Rica.

En octubre del 2022, el entonces presidente Rodrigo Chaves dijo que en tres meses "declararía victoria" sobre listas de espera para mamografías. El anuncio estuvo acompañado por la entonces ministra de salud Joselyn Chacón y Marta Esquivel, quien era presidenta de la Caja.

En dicho reglamento, el cual fue actualizado en febrero del 2025, se indica que el tiempo que debe esperar una paciente desde el envío de la mamografía de tamizaje hasta la realización del procedimiento es de 30 días como máximo, siendo 15 días el tiempo deseable. Además, desde la realización de la mamografía hasta la entrega correspondiente de los resultados, el tiempo máximo de respuesta también debe ser de 30 días, y de siete a 15 días en un escenario ideal.

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Estos parámetros normativos contrastan fuertemente con la cantidad de días que deben esperar las pacientes en la actualidad. Según el informe de la Caja, el tiempo de espera estimado se ubica hoy entre los 100 y los 129 días (entre tres y cuatro meses).

Alianzas para salvar vidas

Ante esta compleja situación institucional, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama (Fundeso) realizan una labor vital: ayudar a las pacientes a reducir las listas de espera mediante alianzas estratégicas.

Paul Ledezma, administrador de Fundeso, explica que a ellos les preocupa mucho el tema de los plazos, y que en torno a la prevención es urgente actuar rápido.

“Sabemos que las listas de espera son larguísimas en la Caja y aparte que no solamente la mamografía, sino que hay que esperarse también para ver el resultado. Entonces, el tiempo es bastante apremiante en esta situación. Nosotros como fundación, lo que podemos hacer es acortar esos tiempos de espera”.

Ledezma indica que cuando una paciente recibe plazos institucionales de incluso años para hacerse el examen (dependiendo del lugar), puede presentarse a la fundación con el documento que certifica dicha espera, y ellos, mediante su mecanismo interno, logran acortar ese tiempo.

Según el Ministerio de Salud, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en la población femenina de Costa Rica. (Gemini/Canva/Imagen creada con IA)

Esto es posible gracias a médicos de la CCSS que donan su tiempo fuera de su horario laboral y a convenios con centros radiológicos privados que facilitan sus instalaciones y equipos a un costo accesible.

Además, el vocero explica que si se encuentra un resultado positivo de cáncer, el mismo médico especialista hace las gestiones correspondientes para que la paciente reciba su tratamiento a lo interno de la Caja.

El cáncer de mama en Costa Rica

Según información compartida por el Ministerio de Salud, el cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por padecimientos oncológicos para la población femenina del país. El ente rector indicó que este tipo de cáncer es una causa importante de mortalidad prematura por neoplasias.

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El propio ministerio compartió estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que reflejan el impacto de esta enfermedad: durante el año anterior se registraron 427 fallecimientos por este padecimiento, dos decesos más que en el 2024.