Oposición explota contra diputados de PPSO por “robo” proyectos y “extorsión” para quedarse con el crédito

Lo que acaban de hacer los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la Asamblea Legislativa es algo que cuesta creer y desató el enojo, la indignación y las fuertes críticas de los diputados de oposición.

El plenario legislativo se calentó mucho por una situación que varios diputados catalogaron como un descaro y una jugada política ingrata, populista y sinvergüenza.

Diputados oficialistas le robaron un proyecto de ley a la diputada Ángela Aguilar y lo presentaron a su nombre para quedarse con el crédito. (Esteban Rojas)

En el centro de esta polémica está la diputada liberacionista Ángela Aguilar, quien venía impulsando, desde que era alcaldesa de Heredia, un proyecto de ley vital para 10 familias de Varablanca.

Estas personas llevan 39 años esperando una vivienda digna, y por fin estaban a punto de lograr su gran sueño.

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Denuncian “robo” y un amargo chantaje político

Pero la alegría se nubló de repente. Según denunciaron los diputados Salvador Padilla y Álvaro Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN), el oficialismo hizo una jugada que dejó a todos fríos.

Los verdiblancos acusaron al Partido Pueblo Soberano (PPSO) de hacerle una especie de extorsión a doña Ángela: o retiraba su proyecto de ley, o los oficialistas se lo votarían en contra.

Los compañeros de Ángela le dieron total apoyo. (Cortesía PLN)

La condición que supuestamente le pusieron fue que ella se hiciera a un lado para que el PPSO presentara un texto idéntico, pero firmado por el subjefe oficialista Juan Manuel Quesada y Marta Esquivel.

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La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, no se guardó absolutamente nada y calificó el acto como un plagio y un “matonismo”.

“Le debería dar vergüenza al subjefe de fracción, a don Juan Manuel, haberle pedido a una compañera que retire un proyecto para presentar él mismo el proyecto”, sentenció Dobles con evidente molestia.

Ángela Aguilar pide apoyar proyecto del oficialismo con tal de ayudar a familias

El enorme sacrificio por su gente

Lejos de hacer un pleito o aferrarse a que su nombre apareciera en el papel, Ángela Aguilar demostró que para ella primero está la gente y el bienestar de su provincia.

El diputado liberacionista Eder Hernández comparó a su compañera con la historia bíblica del rey Salomón y las dos madres. “Usted hoy renunció a su vanidad y sobrepuso el interés superior de los costarricenses”, le dijo lleno de orgullo.

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Por su parte, doña Ángela tomó el micrófono con mucha paz y, con grandeza de corazón, les pidió a sus compañeros no hacer más polémica para que el proyecto fluya rápido.

“Aquí tenemos que aprender que el fin último y el fin primordial son las personas que van a recibir los beneficios”, expresó la legisladora, pidiendo un debate de altura y sin gritos.

Nogui Acosta y Juan Manuel Quesada justificaron la "juagada". (Rafael Pacheco)

¿Qué dicen los oficialistas ante las duras críticas?

Ante la lluvia de reclamos y miradas, los diputados de Pueblo Soberano también dieron su versión de los hechos en el plenario.

El jefe de fracción, Nogui Acosta, le agradeció a Aguilar y aseguró que “en la vida uno tiene que ser lo suficientemente magnánimo para entender cuáles son los signos de los tiempos”.

Para Acosta, lo verdaderamente importante es que el proyecto avance y se cumplan los objetivos de la gente de Varablanca, dejando de lado lo que llamó “temas secundarios”.

Eder Hernández manda fuerte mensaje por robo de proyecto de Ángela Aguilar

Mientras tanto, Juan Manuel Quesada, quien firmó el nuevo proyecto, copia del de Ángela, aseguró que no le respondería a los “diputados oportunistas” que solo querían venir a hacer un show.

“Yo hablé con la diputada Ángela, le dije que este era el camino para poder hacer viable eso y estuvimos de acuerdo. Yo aquí estoy por apoyar a la gente”, concluyó el legislador oficialista.

Segundo proyecto robado

Pero esta no es la primera vez que los oficialistas se “roban” un proyecto de ley de la oposición.

Hace unas semanas se aprobó en el plenario legislativo una iniciativa para dar seguridad jurídica a los vecinos de Abangares de Guanacaste que se dedican a la extracción de oro.

Nogui Acosta y Juan Manuel Quesada justifican "jugada" del oficialismo

El proyecto era urgente porque ponía en riesgo a estos trabajadores. El proyecto pretendía dar un nuevo plazo de hasta dos años a las cooperativas mineras de Abangares para que puedan extraer oro mientras tramitan sus solicitudes de concesión.

Según confirmó José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, el proyecto de ley fue hecho por esa agrupación política, pero cuando llegaron a pedirle apoyo a la fracción oficialista para aprobarlo, los legisladores de PPSO le dijeron al Frente Amplio que para apoyarlo tenía que presentarlo ellos mismos.

Los frenteamplistas, al igual que Ángela Aguilar, priorizaron el fin del proyecto que urgía y renunciaron al crédito con tal de que la iniciativa fuera aprobada.