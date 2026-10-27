Experta aplaude cambio de horario en curso lectivo, padres de familia preocupados por un detalle

Los niños tendrán más tiempo libre, pero los papás tendrán que organizarse para cuidarlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras el reciente anuncio del nuevo calendario escolar que se aplicará a partir del año 2027, muchas han sido las reacciones de distintos sectores en torno a esta nueva distribución del año lectivo.

Según comunicó el Ministerio de Educación Pública (MEP), el curso lectivo mantendrá los 200 días que contempla el calendario actual, pero a partir de ahora serán utilizados de manera distinta. En detalle, 180 días corresponderán a tiempo efectivo de clases, y los 20 restantes (que se ubicarán en febrero) serán destinados a capacitación y planeamiento por parte del personal docente.

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Asimismo, la institución indicó que las lecciones empezarán el 1 de marzo y finalizarán el 30 de noviembre, lo que otorgará a los escolares un periodo de vacaciones de tres meses consecutivos, como en los viejos tiempos.

Un cambio positivo

La doctora María Ester Flores, sicóloga experta en temas de familia y quien posee un doctorado en educación, menciona que, desde su perspectiva profesional, el cambio es muy positivo, ya que favorecerá el desarrollo integral de los infantes.

“Los niños tienen un horario muy saturado (...). Y si más encima le metemos la tecnología, no hay un espacio para la sorpresa, para la admiración, para vivir que el niño viva como ese asombro de la vida, de la naturaleza, de las relaciones y horarios muy apretados; los papás corriendo, ahora estamos con la enfermedad social del estrés y tenemos niños muy estresados, entonces, a mí me parece perfecto”.

Al tener más tiempo para jugar y despejarse, los niños se desestresan más, lo que es beneficioso para su desarrollo. (Shutterstock/Foto:)

La experta habló de un pero en el cambio; sin embargo cree que es fácil de resolver.

“A los padres que trabajan se les complica un poco, pero ahí lo pueden organizar, pero por el buen desarrollo de los hijos, la educación no tiene que convertirse como en una esclavitud”.

Preocupación logística y económica

Sobre esta misma línea, varios padres de familia se han mostrado preocupados con la decisión que tomó el MEP de modificar la estructura del curso lectivo.

“Pienso que es un aspecto negativo, ya que hay mas tiempo de ocio y siento que no pensaron en las personas que trabajan, es un gasto más por el pago de cuido y creo que ahí no esta determinado los congresos del Ande, Apse y Sec en estos 200 días de curso lectivo, hay días que los niños no tienen clases por esos congresos”, indicó Johana Calvo, madre de familia.

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Por su parte, Lenna Castillo, otra madre de familia consultada, señala que esta decisión representa un desafío importante para los hogares donde ambos encargados laboran diariamente.

“Para las familias donde ambos padres trabajan fuera del hogar, alterar las fechas de las vacaciones o los periodos de descanso escolar desajusta una logística familiar que ya de por sí es frágil”, indicó Castillo, quien además agregó que la medida obliga a las familias a incurrir en gastos imprevistos para el cuido de sus hijos, o bien, a gastar sus propias vacaciones ordinarias para no dejarlos solos en casa.

Un consejo ante la preocupación

Ante esta inquietud, la doctora Flores brindó algunos consejos a los padres de familia que se muestran preocupados por la administración del tiempo libre que tendrán los menores en casa.

La psicóloga María Ester explica que los padres pueden organizarse con familiares extensos para que los niños compartan con ellos en las vacaciones. (Pexels.com)

“Mi recomendación es que ya, mentalizándose a esta nueva dinámica, que ellos preparen con sus familiares, familia extensa, por ejemplo, con los abuelitos o con los tíos, tiempos que ellos puedan ir a compartir con sus familiares. Y si no habrá que recurrir a algunos centros de cuidados. El dinero que no van a tener que invertir en pasajes y en comidita para esos días, entonces que lo inviertan a ir como a una especie de guardería”.

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La especialista recomendó a los padres reorganizarse con tiempo e indicó que la ganancia principal que obtendrán de este nuevo esquema será una mejor salud mental para sus hijos.