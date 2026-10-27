Gremio enciende las alarmas por el cambio drástico en calendario escolar

Gremio de transporte estudiantil habló de un efecto colateral que tendría el nuevo calendario escolar. (Cortesía/Cortesía)

Ante el reciente anuncio sobre la reforma integral al calendario escolar, comunicado de manera oficial por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el gremio de transportistas de estudiantes decidió pronunciarse públicamente. Los conductores advierten sobre las severas afectaciones económicas que podrían sufrir diversos sectores a causa de esta modificación.

Según detallaron las autoridades de educación pública, el curso lectivo mantendrá los 200 días del calendario escolar que se contemplan en la distribución actual. Sin embargo, la principal novedad radica en que únicamente 180 días serán efectivos para impartir clases presenciales a los alumnos, mientras que los 20 días restantes corresponderán exclusivamente a jornadas de capacitaciones y planeamiento estratégico por parte del personal docente.

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Frente a este panorama, la Asociación de Transportistas de Estudiantes (Atrae SOS) indicó, mediante un comunicado de prensa, que el impacto directo en el servicio de transporte se vería reflejado en una drástica reducción de ingresos para las empresas dedicadas a esta labor, las cuales deben continuar haciendo frente a sus obligaciones financieras sin ningún tipo de pausa.

“Mientras las obligaciones económicas de las empresas se mantienen, entre ellas el pago de salarios, cargas sociales, préstamos para la compra de unidades, permisos, seguros y mantenimiento de los vehículos, pólizas, marchamo y DEKRA, deben pagarse durante todo el año”, indicó la organización gremial.

Además, los representantes del sector indican que no solo ellos se verían afectados por la reducción de los días lectivos, sino que el golpe alcanzaría a una importante cantidad de negocios que forman parte de una cadena económica, de la cual dependen muchas personas para llevar el sustento a sus hogares.

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“No estamos hablando únicamente de las busetas escolares. Detrás de cada día de clases hay toda una cadena de pequeños negocios y trabajadores que generan ingresos a partir de la actividad educativa.

“Si disminuyen los días de operación, también se verán afectados sus ingresos, pero los compromisos económicos que deben enfrentar cada mes continúan”, indicó Alexander Rojas, presidente de Atrae.

Finalmente, la organización aclaró que reconoce la importancia de que los educadores reciban capacitación constante en la búsqueda de fortalecer la calidad educativa en el país. No obstante, señaló las repercusiones de estos cambios en la operatividad diaria, lo que terminará afectando el bolsillo de muchas personas.